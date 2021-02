Puig lamenta la pèrdua de l'exalcalde Agustín Navarro: "Era un referent per a Benidorm"

"Vull traslladar als seus familiars i a tot el municipi de Benidorm el meu pesar per la pèrdua de qui fora un referent per a la localitat", ha manifestat el també líder del PSPV, per a destacar la seua "entrega durant dècades a la vida pública", segons ha informat el gabinet del cap del Consell.

Així mateix, l'executiva provincial del PSPV a Alacant ha mostrat "el gran dolor de la família socialista" de tota la província per la pèrdua del seu company Agustín Navarro, per la qual cosa ha transmès el condol a la seua família i als seus companys de l'Agrupació Socialista de Benidorm.