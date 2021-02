Los posibles pactos para formar gobierno tras las elecciones de Cataluña: estas son todas las combinaciones

“Yo no pactaré con estos”, “a nosotros no nos van a ver con los otros”, “en mi gobierno no entrará nadie con tal objetivo político”. En campaña electoral, son muchos los vetos que los partidos se lanzan entre ellos. En la vida real, se imponen las matemáticas. Poco importan las promesas cuando impera la necesidad de sumar para formar un gobierno, y más todavía en situación de pandemia, cuando es casi inconcebible repetir unas votaciones.

¿Quién pactará con quién tras las elecciones catalanas del 14 de febrero? Según Iván Serrano, analista y estadista político de la UOC, existen tres grandes temas que determinarán la respuesta a la gran pregunta.

Últimas elecciones marcadas por el 1-O

En primer lugar, influye el contexto incierto en que se celebran los comicios, no solamente por la pandemia -que también-, sino por el efecto que tuvieron las últimas elecciones: En aquél entonces, se acababa de celebrar el referéndum del 1 de octubre de 2017 y el el gobierno de Mariano Rajoy aplicó el artículo 155, destituyó el 'president' Carles Puigdemont e impuso las elecciones del 21 de diciembre, en las que los partidos del bloque independentista obtuvieron la mayoría de escaños de la cámara. “En aquel momento estalló la situación política y los partidos estaban muy convulsos. Ahora habrá que ver cómo se reconfigura la correlación de fuerzas”, apunta el politólogo.

Además, la situación se complica todavía más por la crisis sanitaria de la Covid-19, que podría provocar que fuera a votar mucha menos gente que otros años: “No sabemos qué efectos puede tener la pandemia en la participación, y si afectará de forma diferente a unos partidos que a otros”, explica Serrano.

En efecto, este año los indecisos presentan un perfil diferente que en otras ocasiones. “Hay muchos, muy por encima de lo normal. Pero posiblemente no dudan tanto entre ideologías políticas, sino entre ir a votar o no. Esto puede tener un efecto inesperado”, argumenta el experto.

Triple empate en las encuestas

El segundo gran condicionante que determinará los pactos electorales será, por supuesto, quién queda primero en las elecciones, aunque sea por poca diferencia. Las encuestas señalan un triple empate entre ERC, PSC, y JxCat, con los de Junts un pelín por detrás. Pero aquí lo importante es quién queda primero, aunque sea por un escaño. “El que queda primero tiene una cierta prioridad para intentar formar gobierno”.

Esa va a ser la gran sorpresa de la noche electoral: descubrir quién será el primer partido que pueda tener esta responsabilidad. Igualmente, cabe recordar que este es solo un factor más. No es determinante, como bien pudo comprobar Ciutadans tras las elecciones de 2017. Entonces, el partido naranja quedó como primera fuerza política en Cataluña con 36 escaños, pero no logró los apoyos necesarios para gobernar.

¿Qué combinaciones pueden haber? Ahora mismo, varias. Por un lado, un gobierno de ERC y JxCat si hay una mayoría independentista. Por otro, un tripartito de izquierdas entre PSC, ERC y Comuns. No obstante, este último es más complicado: “Técnicamente es viable, pero políticamente no lo sería a día de hoy”, opina el experto.

Igualmente, será la aritmética la que acabará forzando a los partidos a hacer algunas renuncias para hacer posible la gobernabilidad, obligatoria para no repetir elecciones, algo poco probable según Serrano: “Estamos en un contexto en que el coste de repetir unas elecciones es muy alto. Esto es un incentivo extra para encontrar una acomodación”.

El resultado final disolverá los vetos de la campaña

La clave, sin lugar a dudas, estará en la mañana siguiente. Ver el resultado electoral y qué combinaciones son las que suman los 68 escaños de la mayoría absoluta. ”En los discursos de campaña dicen que nunca gobernarán con este, pero luego vemos al día siguiente como los partidos se vuelven a poner el sombrero más pragmático. Al día siguiente, los partidos dejan atrás el discurso de campaña para ver qué mayorías son viables. Si no son de gobierno de coalición, de investidura”, subraya el politólogo.

De poco sirve especular con posibles resultados basados en sondeos, cuyos datos hay que coger pinzas, según el experto: “Hay que tener prudencia con las encuestas. Tenemos mucha prisa por encontrar las respuestas. Hay que esperar al día 15”.

Crisis de credibilidad en el CIS

Uno de los últimos sondeos electorales que han dado de qué hablar ha sido la encuesta ‘flash’ del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de este jueves. Todos los medios de comunicación nos hemos apresurado en publicarla, aunque el estadista opina que no hay que darle tanto bombo: “Es bastante cuestionable lo que está sucediendo con el CIS en los últimos meses y esto ha generado cierta preocupación entre la comunidad académica", asevera el estadista.

"No se trata tanto de que se haga mejor o peor una encuesta, sino que se haga de la misma manera siempre. El CIS está tomando decisiones que afectan un poco a la credibilidad general de las encuestas. Con esta Encuesta ‘Flash’ tendremos un input más, pero seguramente no será demasiado útil”, opina.