Coronavirus.- Un total de 382 municipis valencians sumen casos en una setmana amb menor creixement de la pandèmia

De fet, per primera vegada en setmanes, cap municipi supera els 3.000 casos entre una actualització i una altra, i la xifra de localitats amb més d'un centenar de positius ha passat d'estar entre 50 i 60 a 35. No obstant açò, les xifres segueixen sent de les més elevades de tota la pandèmia.

En concret, València torna a ser el municipi més afectat, amb 2.895 positius, seguit dels 1.554 d'Alacant i els 1.347 d'Elx. La resta de ciutats grans, que en les últimes setmanes superaven el mig miler de positius, es queden entre 400 i 100.

Castelló de la Plana ha detectat 402 positius, menys de la mitat que el cap de setmana, quan va superar el miler. A més, Torrent té 319 contagis; Sant Vicent del Raspeig, 299; Elda i Torrevella, 280; Alzira, 249; Villena, 244; Oriola, 243; Petrer, 215 i Gandia, 203.

A Paterna s'han detectat 199 contagis; a Benidorm, 192; a Sagunt, 171; a Onda, 169; a Alcoi, 154; a Bétera, 145; a Crevillent, 142; a Burjassot, 140; a Dénia, 138; a Catarroja, 132; a Ontinyent i Picassent, 126; a Algemesí, 125; a la Vila Joiosa, 117; a Mislata, 115; al Campello, la Vall d'Uixó i Mutxamel, 115; a Carcaixent, 109; a Ibi, 105; al Pilar de la Foradada, 102; a Sant Joan d'Alacant, 101; i a Borriana, Santa Pola i Xirivella, 100.