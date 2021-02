Coronavirus.-El alcalde de Almería: "La Navidad en Almería fue segura, otra cosa es lo que pasaba en las casas"

"La Navidad en Almería fue una Navidad segura, que nadie se lleve a engaño, otra cosa es lo que pasaba en los domicilios, en las casas o en la vida privada de la gente en el periodo navideño", ha valorado el primer edil capitalino a preguntas de los medios durante su visita a una unidad móvil de cribado desplazada hasta la capital, donde se acumula una tasa de contagio de 1.270,1 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Para Fernández-Pacheco, el "único aspecto" en el que se pudo fallar es "en no saber concienciar a la gente acerca de lo que es también su ámbito privado" a tenor del volumen de contagios, que mantienen la capital cerrada desde el 17 de enero y con la suspensión de la actividad no esencial desde el 25 de enero.

Fuentes sanitarias han señalado que situación de la capital previsiblemente se prolongará ante la revisión prevista para el próximo lunes por parte de la Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Almería debido a la lenta bajada en ritmo de contagios, que deberían situarse por debajo de los cien diarios, según datos epidemiológicos.

El regidor considera que la situación que vive la ciudad de Almería, que desde la jornada de este viernes suma 141 nuevos contagios -1.442 casos en una semana-, "no obedece única y exclusivamente a la Navidad", sino que la realidad actual se debe "a otros factores como pueden ser cepas mucho más contagiosas que están azotando nuestra ciudad y provincia de manera diferente o más especial de lo que lo están haciendo en otros territorios", según ha afirmado bajo una opinión "asesorada".

En cualquier caso, el alcalde cree conveniente "no mezclar" las actividades promovidas o autorizadas por el Consistorio durante el periodo navideño, que fueron "cien por cien seguras", con la actividad privada de los ciudadanos, a quien ha vuelto a hacer un llamamiento a la "responsabilidad" para evitar la expansión de virus.

PIDE AL GOBIERNO QUE DEJE "EL TACTICISMO"

"El Ayuntamiento de Almería no pude hacer más de lo que está haciendo para frenar esta situación", ha afirmado el alcalde, para quien la "batalla" contra el covid-19 se está librando "con una mano atada a la espalda" por lo que ha exigido al Gobierno central que "deje el tacticismo" y que "o bien tome decisiones o bien permita que los demás las adoptemos para que este calvario dure lo menos posible".

Tras insistir en que el objetivo no es "frenar el consumo" o "destruir puestos de trabajo" sino de "limitar la movilidad", el alcalde ha defendido que "es mucho mejor estar dos semanas cerrados a cal y canto para retomar la normalidad lo antes posible que no tirarnos un mes con medidas que ayudan pero que no son efectivas al cien por cien".

De otro lado, ha agradecido la respuesta de la Junta de Andalucía a su petición para realizar cribados poblacionales en la ciudad, de forma que en los últimos días se han citado a casi 2.800 almerienses para realizarse un test de antígenos. A falta de cerrar los datos, las primeras estimaciones apuntan a una participación del 50 por ciento con unos tres casos positivos detectados.