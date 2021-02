Documentos falsos o sacados de contexto: mascarillas, efectos secundarios de la vacuna de Pfizer...

En plena crisis por la pandemia de la Covid-19 queremos estar al tanto sobre las medidas que toman los gobiernos, la eficacia de las vacunas o los grupos de población que serán los próximos en vacunarse. Pero, ¿quién no ha recibido un mensaje de WhatsApp o ha visto en redes sociales un documento que supuestamente era oficial pero que resultó ser falso o estaba sacado de contexto? Si recibes uno y tienes dudas, puedes enviárnoslo a nuestro servicio de WhatsApp (+34 644 22 93 19).

Una imagen compartida como un documento oficial del Ministerio de Sanidad de una infografía sobre los grupos de vacunación en nuestro país se ha viralizado en redes sociales los últimos días. Este documento situaba a las personas institucionalizadas y en riesgo de exclusión social, donde se encontraban las prisiones, los centros de refugiados y los migrantes, en el puesto número 5 del ránking de grupos de vacunación en España, por delante del personal de los sectores del transporte, educación o alimentación o de los mayores de 55 años, que se encontraban en los puestos 6 y 7, respectivamente.

Una imagen compartida como un documento oficial del Ministerio de Sanidad Cedida

No obstante, no era un documento oficial, como ha declarado el Ministerio de Sanidad a Maldita.es, ni tampoco lo ha emitido el propio ministerio.

La infografía ha sido elaborada por un grupo de investigación impulsado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), el Colegio de Médicos de Barcelona (COMB) y la Asociación de Entidades de Investigación de Cataluña (ACER) y forma parte de un informe independiente publicado el 23 de noviembre, el cual presentaba una propuesta para la campaña de vacunas contra el coronavirus en España. Pero, como ISGlobal también ha confirmado a Maldita.es, no es un documento oficial.

El Ministerio de Sanidad ya ha decidido cuál será el próximo grupo de población en vacunarse: los mayores de 80 años.

El documento de la FDA y la muerte como posible efecto secundario de la vacuna de Pfizer

Un supuesto documento, fechado a 20 de octubre de 2020, de la Administración de Medicamentos y Alimentos en Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) y que circulaba en internet, incluía la muerte en el listado de efectos secundarios de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19.

Sin embargo, tampoco era un documento oficial. La FDA declaró a Maldita.es que el mencionado documento no era público, sino que era un borrador sujeto a cambios que la Administración de Medicamentos y Alimentos en Estados Unidos realizó en octubre sobre el monitoreo de la seguridad y efectividad de todas las candidatas a vacunas contra la COVID-19, y no de la de Pfizer en concreto. Además, en la hoja informativa que la FDA publicó sobre los efectos adversos de la vacuna de Pfizer no aparecen los descritos en la imagen viral.

La OMS y el uso de mascarillas

Otro informe difundido como oficial fue el de la Organización Mundial de la Salud (OMS), fechado a 5 de junio de 2020, con citas que reforzaban la idea de que la población general sana no necesitaba usar la mascarilla y que los asintomáticos no causaban infecciosidad.

Parte de este documento estaba basado en citas de la OMS sacadas de contexto y reforzaba la idea de que no era necesario que la población general utilizara mascarillas. Pero ese no era el criterio de la OMS, ya que el mismo 5 de junio actualizó sus recomendaciones para aconsejar a los gobiernos que concienciaran a la población general de la importancia del uso de mascarillas en determinadas situaciones y entornos como en el transporte público, en reuniones, escuelas, tiendas, iglesias...Un cambio de postura que no

estaba reflejado en el documento que se viralizó como si lo hubiera redactado y publicado la OMS.

Además, el documento no aparece entre las publicaciones de la OMS y esta declaró a Maldita.es que no había sido elaborado por la organización.