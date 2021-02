Vídeos que se difunden en TikTok y que se utilizan para desinformar

Seguro que algún amigo tuyo o familiar se ha grabado o te ha enviado un vídeo de TikTok, una plataforma que se utiliza para publicar vídeos. Esta red social, aunque es relativamente nueva, se ha convertido en un canal que se suma a una larga lista de plataformas a través de las cuales circulan múltiples bulos y desinformaciones, aunque también se ha dado el caso de que terceras personas han utilizado un vídeo de esta red social y lo han manipulado con el fin de desinformar.

Un ejemplo de esto último es el vídeo que subió a TikTok Pape Mbaye, un luchador de artes marciales mixtas (MMA) senegalés, en el que aparece haciendo abdominales junto con otras personas con una playa de fondo. El luchador, también tenía publicaciones en sus redes sociales de entrenamientos en España desde al menos enero de 2020. Además, dos medios de comunicación de Senegal señalaron que Mbaye está en España para prepararse para un “duelo de jaula” de MMA.

El vídeo de TikTok de Mbaye se difundió meses más tarde en otras plataformas como Facebook, diciendo que él y las otras personas que aparecían en las imágenes eran inmigrantes llegados a Canarias. Sin embargo, como os explicamos en Maldita.es, Mbaye ha estado entrenando en diferentes ciudades de España como en el municipio catalán de Salou o en Jaén, y en otros países como Francia e Italia.

El hombre de Curaçao al que el Estado le da 1.000€ de ayudas sin trabajar

El hombre de Curaçao al que el Estado le da 1.000€ de ayudas sin trabajar Cedida

Otro vídeo relacionado con la migración y que también se ha difundido en TikTok, esta vez para desinformar, es aquel en el que aparece un hombre que dice ser de Curaçao, una isla del Caribe perteneciente a los Países Bajos, que afirma vender droga en la calle, mientras que el estado le paga 1.000 euros mensuales.

Este vídeo se ha difundido en TikTok con mensajes como “vende cocaína (1.000€) y, mientras, los españoles le pagamos 1.000€ al mes" o "un ilegal dosmileurista más mientras los españoles no cobran ni el SEPE. Ni un socialista puede ya defender esta barbaridad".

No obstante, es un bulo, el vídeo ni es actual, ni está grabado en España: es un extracto del programa de televisión Callejeros Viajeros sobre Amsterdam (Países Bajos) emitido en Cuatro, en septiembre de 2009.

Curaçao, país al que dice pertenecer el hombre que aparece en el vídeo, formaba parte de las Antillas Holandesas hasta 2010 y en octubre de 2010 pasó a ser un país autónomo dependiente de los Países Bajos, como señala el Gobierno de Países Bajos en su página web.

Tarjetas solidarias de 3.000 euros a familias gitanas

Bulo de las tarjetas a gitanos en TikTok Cedida

También en TikTok se publicó otro vídeo en el que un hombre aseguraba que familias de gitanos habían recibido 3.000€ por error a través de una tarjeta solidaria del Gobierno y que se los habían gastado en compras en Mercadona. Las imágenes de TikTok acabaron viralizándose en otras plataformas como WhatsApp. Sin embargo, como explicamos en Maldita.es, se trataba una vez más de un bulo y la persona que difundió el vídeo reconoció que se inventó que el Gobierno estuviese abonando 3.000 euros a las familias gitanas a través de las tarjetas solidarias.

Los inmigrantes como grupo prioritario en la vacunación contra la Covid-19

Los inmigrantes como grupo prioritario en la vacunación contra la Covid-19 Cedida

Más recientemente se ha compartido un vídeo en esta red social en el que aparecía una infografía, supuestamente oficial, que situaba a la población migrante entre los grupos prioritarios en el plan de vacunación contra la Covid-19. Concretamente en la quinta

posición, por delante del personal de los sectores del transporte, educación o alimentación o de los mayores de 55 años, que se encontraban en los puestos 6 y 7, respectivamente.

Sin embargo, como desmentimos en Maldita.es, la captura procede de un estudio de noviembre de 2020 de una plataforma independiente de científicos, que asegura que no es un documento oficial del Ministerio de Sanidad. Además, Sanidad ha afirmado a Maldita.es que si no hay rastro de esa imagen en su web ni redes sociales y, además, no posee el membrete del ministerio, el documento no les pertenece.

Si quieres aprender más sobre cómo hacer frente a la desinformación, únete a nuestro canal de Maldito Bulo en TikTok donde te contamos los últimos bulos que se difunden y te proporcionamos herramientas y consejos para que no la cuelen.