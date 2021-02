Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto, asegura no saber qué objetos han desaparecido de la casa de su padre

En los últimos días se ha comentado la desaparición de algunos de los objetos personales de Camilo Sesto. Entre los enseres se encuentran joyas y, también, un ordenador personal en el que se almacenaba información del artista. Los principales sospechosos son, precisamente, las personas más cercanas a la vida del cantante. Por ello, su hijo, Camilo Blanes, se ha pronunciado sobre el caso.

Con la cantidad de problemas personales que tiene encima, Blanes ha comentado no ser realmente consciente de que habían sido sustraídas algunas de las pertenencias de su padre, fallecido el pasado 8 de septiembre de 2019. Aunque sí ha confirmado que le habían llegado algunos rumores sobre ello.

El joven, además, ha comentado que no sabía a ciencia cierta qué había en casa de su padre cuando este falleció, por lo que no puede saber qué falta exactamente. Lo que es claro es que ya se ha iniciado una investigación para esclarecer lo sucedido. Blanes, no ha dudado en depositar su entera confianza en las personas que estuvieron cerca de su padre antes de su muerte.

El joven ha señalado que preguntará a las personas de su alrededor para saber qué objetos han sido sustraídos y, en su caso, poder presentar una demanda. Sin embargo, ha querido dejar claro que no tiene "motivos ni razones para desconfiar" de las personas allegadas a la familia.