La Fundación Dexeus reconstruye el clítoris a 116 mujeres víctimas de ablación

La Fundación Dexeus Mujer ha reconstruido el clítoris a 116 mujeres víctimas de ablación desde que puso en marcha el proyecto de reconstrucción genital, de carácter gratuito, en 2007, según ha informado este viernes la entidad con motivo del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina (MGF), que se celebra este sábado.

Este programa se dirige a las mujeres inmigrantes que han sufrido una ablación en su país de origen y que residen en España, aunque también ha atendido, en algunos casos, a pacientes que viven en otros países de Europa: desde su puesta en marcha y hasta el 31 de enero de 2021, ha atendido a 173 pacientes y ha practicado la reconstrucción en 116.

El líder del programa, Pere Barri, primer médico que realizó esta intervención en España, ha señalado que, a pesar de la pandemia, el número de mujeres que en 2020 ha contactado para solicitar una visita ha sido "equiparable" al del año anterior. También ha señalado que, al igual que otros años, se han recibido peticiones de otras comunidades autónomas, pero que el 65% de las pacientes "residen en Cataluña, y en su mayoría viven en Barcelona o Girona y provincia".

Barri ha remarcado que el confinamiento obligó a reducir la actividad quirúrgica durante unos meses, limitándose a intervenciones que no podían esperar, pero que a partir de mayoel equipo ya funcionó al 100% y reactivó el programa.

"De hecho, algunas operaciones de reconstrucción que habían quedado pendientes en 2019 las hemos podido hacer en 2020, por lo que, el número de operaciones de reconstrucción ha sido similar al de años anteriores", ha subrayado.

El caso de Aissa

Aissa (nombre ficticio) es una de las 116 mujeres que se sometió a esta operación el año pasado, tiene 30 años y vive en la provincia de Lleida. Cuando tenía entre 5 y 6 años sus padres la llevaron a Malí, de donde ellos son originarios, a pesar de que ella nació en Cataluña; y su abuela le habría practicado la mutilación genital femenina. En principio sus padres no estaban de acuerdo pero nunca ha acabado de saber como fue todo porque "es un tema súper tabú" y nunca han hablado. "Hasta aquí, no estaré toda la vida sin tener relaciones o teniendo solo con africanos por no hablar del tema", dijo hace cinco años.

"Es un tema muy complejo", insiste. Añade que uno de los motivos por los cuales no habla del tema es por el "miedo" a que "juzguen" a sus padres. "Yo los quiero pero si yo no puedo no juzgarlos, ¿cómo haré que el resto no lo haga?", se pregunta. Ella es madre de una niña de cinco años y asegura que sería incapaz de hacerle lo que le hicieron a ella. "Por mucho que digan no tienen la culpa, pienso: yo era una niña, me llevasteis a un lugar donde sabíais que se hacía esto", manifiesta.

El perfil de mujer es de origen africano y 28 años

La intervención de reconstrucción genital post-ablación dura unos 45 minutos y su objetivo es restituir anatómicamente el clítoris y otros órganos afectados, así como recuperar su aspecto y capacidad sensitiva, algo que se consigue en más del 75% de los casos.

De las 116 mujeres intervenidas en el centro, 76 residen en Cataluña, y en 2020, cuando se realizaron 10 operaciones, ocho eran residentes en la comunidad. El perfil predominante de mujeres que se someten a este tipo de operación es de de origen africano, de 28 años de media, que nació en España o reside desde su infancia o adolescencia.

En España hay más de 3.600 niñas en riesgo de sufrir MGF

Según el informe La Mutilación Genital Femenina en España, impulsado por la Delegación del gobierno español y elaborado por la Fundación Wassu-UAB, más de 3.600 niñas que residen en el país están en riesgo de sufrir la mutilación genital femenina. Esta amenaza se ha incrementado un 5% en los últimos cuatro años y Barcelona es la provincia con el mayor número estimado de niñas en riesgo (746,14), seguida de Girona (504) y Madrid (335).