Se confirma el compromiso entre Kylie Minogue y el director creativo de 'GQ' Paul Solomons

Desde hace tiempo, los rumores sobre el posible compromiso de Kylie Minogue y su novio, Paul Solomons, han ido creciendo. Ahora, la madrastra del galés, Gloria Solomons, ha confirmado la noticia al Daily Mail.

Aunque han mantenido su relación de la forma más discreta posible, la cantante no ha disimulado nunca lo enamorada que está del director creativo de GQ desde que empezaron su relación hace más de tres años.

En una entrevista con la edición británica de la revista Elle, la actriz Billie Piper, amiga de la pareja, confirmó por error este futuro enlace asegurando que se encontraban en un gran momento y estaban haciendo planes de boda.

Sin saber dónde o cuándo pasara la pareja por el altar, la madrastra ha mostrado su felicidad ante la gran noticia: "Ella es muy agradable, estoy encantada de que estén comprometidos".

"Es muy emocionante. Pero, lo siento, no puedo decirles más porque me han dicho que no lo haga. Respeto a mi hijo y respeto a Kylie demasiado como para decir algo más", ha explicado Solomons al diario británico.