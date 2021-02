Cristina Pedroche desactiva los comentarios ante los repetidos insultos y advierte que denunciará

Habría que ver cómo reaccionarían toda esa turba de haters y trolls si hubiese quien, como ellos, perdiese su tiempo en insultarles, ultrajarles y vejarles de la misma manera en la que, sintiéndose impunes en su anonimato, ellos hacen cada día con ciertas celebrities como Cristina Pedroche, quien se ha cansado y ha tomado una decisión drástica.

Hasta se puede pensar que ha tardado mucho, pues ya a finales de diciembre la colaboradora de Zapeandodenunciaba el machismo que sufría día a día solo por tener el cuerpo tonificado. "¿Por qué parece un tío?", "Se te está poniendo un cuerpo algo raro, poco femenino" o (en particular este, que va en contra de sí mismo) "Qué asco, tienes cuerpo de hombre" eran algunas de las críticas que nadie había pedido pero que ella recibía sin cesar en las redes sociales.

Pero finalmente la madrileña de 32 años ha tomado una resolución: no solo va a restringir los comentarios de todas sus redes (y que sea su follower quien de verdad sea su fan y no quien solo busca denostarla) sino que va a comenzar a denunciar a usuarios obsesionados de una manera enfermiza con ella.

En sendas stories que ha subido a su perfil, Pedroche hace un scroll por la pantalla de conversaciones de un usuario que le comenta cada publicación que hace con un insulto o una descalificación (machista, tránsfoba) y en ocasiones llegando a desearle que "ojalá el cáncer te coma".

No reproduciremos aquí más palabras que utiliza este usuario para dirigirse a la presentadora (más allá de las que salen en la imagen inferior, que hemos intentado que sean las menos "crueles"), pero sí las que ha utilizado para explicar la situación, algo que también han hecho en su momento otras celebrities como Sara Sálamo o Laura Escanes.

Cristina Pedroche denuncia el machismo que sufre. Instagram Cristina Pedroche.

"Os digo que ya está bien. Que aguante todo esto no significa que no duela", ha escrito una hastiada Pedroche en la publicación, para a continuación asegurar: "A partir de ahora no solo restringiré cada comentario sino que también denunciaré. Creo que es la única forma que tenemos para que esto, de una vez por todas, acabe".

De hecho, poco después la vallecana ha subido un nuevo post a su Instagram (donde tiene 2,9 millones de seguidores) en el que ya se puede observar que es imposible comentar nada. "Si naciste sin alas, no hagas nada para evitar que crezcan", escribe Pedroche, citando a la modista Coco Chanel.