Coronavirus.- El PPCV demana accelerar la vacunació en residències perquè "el 20% d'usuaris estan sense vacunar"

En un comunicat, ha criticat la gestió de la vicepresidenta i consellera de Polítiques Inclusives, Mónica Oltra (Compromís), i ha exigit al president de la Generalitat i líder del PSPV, Ximo Puig, que la "aparte definitivament" de la gestió de les residències de majors i assumisca ell el comandament.

Bastidas ha denunciat que les pautes de vacunació en aquests centres són un "desastre". "Hi ha algunes que van rebre la primera dosi i ja se'ls ha passat el termini per a rebre la segona, i unes altres que encara es troben pendents de rebre la primera dosi i no tenen notícies", ha afirmat reclamant que Sanitat garantisca la vacunació dels majors de 80 anys "abans de seguir enviant noves dosis a altres sectors".

Després de recordar que l'evolució de la pandèmia a la Comunitat Valenciana és la més greu, ha advertit que "no pareix que Oltra siga conscient" de la necessitat d'accelerar el procés de vacunació en les persones més vulnerables al virus. "No fa res, està desapareguda de la gestió, incapaç de resoldre els problemes i tirant-se les culpes uns a uns altres entre Compromís i el PSPV", ha asseverat.

Per a la 'popular', en lloc de posar-se a la feina, "Oltra segueix desbordada". "Ara sabem que no hi ha hagut pla de vacunació concret, que les vacunes en les residències s'han posat sense instruccions clares", ha insistit, davant el que veu evident que hi ha una responsabilitat política per "aquest caos en la vacunació que haurà de ser assumida per qui corresponga".