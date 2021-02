La Birchbox de febrero incluye sorpresa: los mejores productos 'beauty'... ¡y un regalo para cuidar tu mente!

Uno de los objetivos que nos hemos propuesto este año es aprender a dedicarnos unos minutos para mimarnos ya sea a través de un masaje de pies antes de irnos a dormir o de una rutina facial completa que nos ayude a lucir un rostro impecable. Además, estas acciones nos ayudarán a relajarnos, a descansar nuestra mente y a desconectar del día a día, cuando apenas tenemos tiempo para nosotros mismos. Y es que cuidar de nuestra psique es tanto o más fundamental que el cuerpo. O acaso no has oído aquello de “mens sana in corpore sano”... o, mejor dicho, ¡beauty!

Para lograrlo, desde Birchbox han apostado este mes por una fórmula novedosa, transformando la cajita en un práctico neceser con cinco productos pensados para ayudarte a reconectar contigo y asegurar tu bienestar de pies a cabeza. ¿Nuestro favorito? Alguno de los de This Works para relajar tu mente y calmar el estrés. ¿No puedes esperar para probarlos? ¡Pues suscríbete y disfruta de la selección que harán 100% pensando en ti!

Cabe destacar que, aunque existen dos colores de neceser disponibles (turquesa y lila), ya no se puede elegir el tono en el que queremos recibirlo, pues esta opción solo estaba disponible hasta el pasado 31 de enero. Eso sí, aunque sea sorpresa, ¿no crees que los dos son ideales y acorde con lo que dicta la temporada?

¿Qué me espera en la nueva cajita?

Los tratamientos de This Works. Puede que aún no te suene su nombre (¡o que ya estés enamorado de sus productos!), pero una vez que This Works entre en tu vida, no querrás que salga. Y qué mejor manera de comprobarlo que con los productos que ofrecen en esta nueva Birchbox: el spray de almohada, para procurar un sueño profundo, relajante y rejuvenecedor; o el ‘roll-on’ para las mejillas, para aliviar las tensiones.

Puede que aún no te suene su nombre (¡o que ya estés enamorado de sus productos!), pero una vez que This Works entre en tu vida, no querrás que salga. Y qué mejor manera de comprobarlo que con los productos que ofrecen en esta nueva Birchbox: el spray de almohada, para procurar un sueño profundo, relajante y rejuvenecedor; o el ‘roll-on’ para las mejillas, para aliviar las tensiones. Ampollas regeneradoras, pero, ¿para dónde? Bajo la firma Martiderm, esta entrega nos permite elegir entre tres de las ampollas que comercializa: para iluminar y reducir los signos del envejecimiento, para potenciar la hidratación nocturna y para reducir y prevenir las manchas en la piel.

Bajo la firma Martiderm, esta entrega nos permite elegir entre tres de las ampollas que comercializa: para iluminar y reducir los signos del envejecimiento, para potenciar la hidratación nocturna y para reducir y prevenir las manchas en la piel. El maquillaje, ¡que no falte! Como suele ser habitual, esta cajita de Birchbox también incluye minitallas de maquillaje, desde una prebase para ojos y labios hasta un ‘eyeliner’ tipo rotulador, sin dejar de lado varios tipos de ‘blush’ para elegir.

Como suele ser habitual, esta cajita de Birchbox también incluye minitallas de maquillaje, desde una prebase para ojos y labios hasta un ‘eyeliner’ tipo rotulador, sin dejar de lado varios tipos de ‘blush’ para elegir. La piel y el pelo, cuentan. No hay rutina de belleza completa que no integre el cuidado de la piel del cuerpo y el cabello y, como en Birchbox lo saben, han incluido varios productos, como aceites y geles de duchas, mascarillas de mano o un acondicionador.

No hay rutina de belleza completa que no integre el cuidado de la piel del cuerpo y el cabello y, como en Birchbox lo saben, han incluido varios productos, como aceites y geles de duchas, mascarillas de mano o un acondicionador. ¿Una fragancia nueva? Este mes, además, como producto extra, desde Birchbox han apostado por algunas de las fragancias más conocidas del mercado. ¿Quieres descubrirlas?

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Birchbox y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.