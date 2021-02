SOS Hostelería sol·licita la suspensió cautelar del tancament del sector ordenat per la Generalitat

SOS Hostelería ha presentat un recurs contenciós administratiu en el qual sol·licita la suspensió cautelar del tancament del sector que arreplega la resolució de 19 de gener del 2021, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública "per la qual s'estableixen mesures excepcionals i addicionals en l'àmbit de la Comunitat Valenciana com a conseqüència de l'agreujament de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19".

En opinió de SOS Hostelería, la resolució de la Generalitat "és contrària a Dret i greument lesiva per als interessos del col·lectiu d'hostalers i restauradors". La resolució aprovada per Sanitat Universal ordena el tancament preventiu i la suspensió cautelar d'activitats dels establiments d'hoteleria i restauració de la Comunitat Valenciana.

Els hostalers valencians han decidit recórrer judicialment l'apartat 1.b) de la Resolució de Sanitat Universal i Salut Pública ja que, segons el seu president, Fidel Molina, "de no concedir-se la mesura cautelar sol·licitada, podrien ocasionar-se greus i perjudicials conseqüències per als administrats".

Molina argumenta en un comunicat que la consellera "no ha explicat els motius que la porten a tancar determinats tipus d'establiments i a suspendre certes activitats i unes altres no, ni tampoc per què l'empitjorament de la pandèmia justifica el tancament d'establiments i la suspensió de certes activitats mentre manté obertes altres activitats no essencials".

Segons la demanda presentada per SOS Hostelería, "aquests qüestionaments posen de manifest el criteri discriminatori i arbitrari contingut en els apartats de la resolució que s'impugna".