Tres joyas para regalar y demostrar que los clásicos nunca fallan si quieres sorprender... ¡y acertar!

San Valentín está a la vuelta de la esquina y, este año, además de insistir en que el amor hay que celebrarlo durante todo el año, te has propuesto sorprender a tu pareja o, por qué no, concederte un autocapricho con mucho cariño. Por ello, te has puesto manos a la obra para dar con el regalo perfecto que no siempre es fácil, puesto que conseguir la fórmula de originalidad y practicidad no siempre es posible. Aunque sabes que siempre puedes recurrir a una cena romántica en la que saques al chef que llevas dentro (fuente de chocolate incluida), no hay quien pueda negarse a recibir un regalo.

Para dar con el mejor presente para nuestra pareja, muchos optan por fijarse en la personalidad de cada persona y en sus gustos o aficiones, aunque no debemos olvidar que hay clásicos que nunca fallan. Las flores son uno de esos regalos que siempre gusta recibir, independientemente de la fecha y la celebración. Además, hay plataformas que te ayudan a escoger el ramo o la planta que más se ajusta al perfil del destinatario. Otro de los regalos que son un éxito asegurado son las joyas, puesto que no hay quien no tenga alguna pieza en su posesión. En Bombay Sunset nos ayudan a dar con la propuesta perfecta gracias a un catálogo entre el que te va a costar decidirte.

Tres ideas para regalar... ¡y triunfar!

- Un anillo inspirado en las hojas de loto.De plata bañado en oro de 18 kilates, este anillo es parte del trabajo de la diseñadora Nidhi Patel que, como buena amante de la naturaleza, ha querido representar la belleza de la flor de loto en esta pieza única. Además, gracias a sus volúmenes, es ideal para animar cualquier total look o para dar un toque elegante a un conjunto más desenfadado.

El anillo de plata bañado en oro. Bombay Sunset

- Unos aritos de cristales azules. Poco pesados y de un tamaño discreto ideal para el día a día, estos aritos con cristales azules bañados en rutenio, para darle ese toque negro natural que tanto gusta, son el complemento perfecto para los que buscan una joyita todoterreno que combine con todo.

El rutenio le da ese tono negro tan combinable. Bombay Sunset

- Un ‘clutch’ rosa y de terciopelo. Disponible también en negro y burdeos, este bolso de mano y terciopelo es perfecto para darle el toque final a cualquier conjunto festivo. Destaca por su cierre dorado y por incluir una cadena por si se prefiere llevarlo colgado.

Está también disponible en negro y burdeos. Bombay Sunset

