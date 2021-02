El director de la adaptación teatral de 'Los asquerosos', David Serrano, ve la restricción de aforos como un "disparate"

"No ha habido ni un solo contagio en los 4.000 eventos que ha habido, por ejemplo, en Madrid, desde el inicio de la pandemia", ha afirmado Serrano en una entrevista concedida a Europa Press.

"El teatro es el sitio más seguro porque el público no habla ni se quita la mascarilla: no hay contagio posible", ha aseverado, al tiempo que ha criticado que "castigar a una industria que se ha demostrado que no es perjudicial es un auténtico disparate".

En este sentido, el director de 'Los asquerosos' ha agradecido la responsabilidad del público: "Da gusto ver cómo la gente entra y sale del teatro siguiendo escrupulosamente las medidas".

Por otro lado, respecto al toque de queda -a las 20.00 horas en Castilla y León-, Serrano ha reconocido que los cambios de horarios en las funciones a fin de respectar las restricciones sanitarias no suponen que la gente deje de ir al teatro "porque siguen teniendo muchas ganas".

ESTRENO EN EL TEATRO CALDERÓN

Unas ganas que ya ha hecho patentes también el público vallisoletano, pues las dos funciones de este sábado y domingo -ambas con inicio a las 17.30 horas- han colgado ya el cartel de 'localidades agotadas'.

La obra, adaptada por Jordi Galceran y Jaume Buixó y basada en la novela homónima de Santiago Lorenzo, cuenta con los actores Secun de la Rosa y Miguel Rellán en los papeles de Manuel, un joven que huye a un pueblo remoto de la España vaciada tras herir a un policía, y su tío, que le ayuda en todo lo que puede y se convierte su único contacto con la sociedad.

Dos "actorazos", como los ha descrito Serrano, que dan vida a los protagonistas de esta comedia rural que contiene también "un poso de tristeza", ya que "invita a reflexionar sobre la condición de cada uno en el mundo". Y es que, tal y como apunta Serrano: "A veces, "nuestra forma de vivir nos aleja, incluso de la felicidad".

"TODOS SOMOS UN POCO MOCHUFA"

Además, sobre esa mezquina clase social a la que Santiago Lorenzo bautiza en su novela como 'mochufa', Serrano ha ejemplificado que, en la actualidad, los 'mochufas' serían, entre otros, "los negacionistas del coronavirus, los alcaldes que se vacunan cuando no les toca, la gente que habla sin saber, los ruidosos, los irrespetuosos o, en definitiva, aquellos que se muestran orgullosos de su incultura".

"Los mochufas están a nuestro alrededor", ha apuntado, aunque a su juicio, "lo bonito" es que 'Los asquerosos' invita a "reflexionar" para hacer ver, ya sea al lector o al espectador, "que todos somos un poco mochufa".