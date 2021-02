El Consell aprova hui 26 milions més en ajudes

El ple del Consell aprova hui dos decrets d'ajudes per a autònoms dels sectors afectats per la pandèmia amb un total de huit milions d'euros, i un altre paquet d'ajudes de 18 milions per al sector turístic. En total, seran 26 milions més en ajudes.

Així ho va anunciar ahir el president Ximo Puig després de la reunió de la comissió de seguiment del pla Resistir. En la trobada de treball van participar també els consellers d'Hisenda, Economia, Ciència i Universitats, Política Territorial i Educació.

En concret, la primera línia serà una ajuda extraordinària de huit milions d'euros per als autònoms dels sectors més afectats que suposarà el pagament de 300 euros a cadascun.

Aquesta línia es va anunciar en el ple de la setmana passada al costat d'altres dues del decret llei d'ajudes extraordinàries i directes per a les empreses, treballadors autònoms i dels sectors productius més afectats per les noves restriccions a la mobilitat dels ciutadans i a l'activitat de determinats sectors productius, que suma 105 milions.

A més, hi haurà un nou paquet d'ajudes dotat amb 18 milions d'euros per al sector turístic que activarà Turisme Comunitat Valenciana per a poder complementar les ajudes que al sector li ha atorgat ja la Generalitat.

D'altra banda, Puig també va destacar que ahir es va iniciar també el procés de sol·licitud de les ajudes per a autònoms i empreses dels sectors més afectats i que estan dotades amb 80 milions d'euros.

Aquesta ajuda se sol·licita a través de la web de Labora i, segons Puig, “aquest matí, pel gran acolliment de la convocatòria, s'ha produït un problema tècnic que ja s'ha solucionat i les inscripcions ja estan arribant amb normalitat i en alt nombre”. De fet, la web de Labora va rebre ahir 47.200 sol·licituds de prestacions.

No obstant això, el president va apuntar que aquestes ajudes “no funcionen per ordre d'arribada, sinó que arribaran a totes i cadascuna de les empreses dels sectors d'activitat fixats en el decret que el sol·liciten”.

També es va anunciar que s'ha iniciat ja la transferència de les quantitats econòmiques que li corresponen als ajuntaments per a les ajudes Préntesis, que estan dotades amb 160 milions d'euros, dels quals 100 els aporta la Generalitat.

En l'actualitat ja s'han adherit al pla un total de 444 municipis. Aquest programa atorgarà una ajuda de 2.000 euros per a cada autònom i per a cada microempresa, a més de més de 200 euros addicionals per cada treballador que tinguen al seu càrrec.

En procés les ajudes per ERTO

També estan en procés de pagament les ajudes per als treballadors afectats pels ERTO. Aquest complement, apunten des de la Generalitat, s'està tramitant amb el SEPE, ja que aquestes ajudes es paguen directament sense haver de sol·licitar-les.