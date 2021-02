Pablo Casado responde a Bárcenas sobre la supuesta caja B del partido: "Ese Partido Popular ya no existe"

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha hablado este viernes por primera vez sobre el escrito remitido a la Fiscalía Anticorrupción por el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, un documento en el que asegura que el PP se financió irregularmente durante 27 años, entre 1982 y 2009, y que altos cargos del partido (como Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal) recibieron retribuciones con dinero negro.

"Yo sé de ese caso lo mismo que usted", ha afirmado Casado en la Cadena Cope al ser preguntado por Carlos Herrera. "Ese Partido Popular ya no existe", ha zanjado. El presidente del PP ha explicado que desde que su equipo está al frente del partido -julio de 2018- no se tolera ninguna "conducta no ejemplar" y ha insistido que él ha ido incluso a un "congreso de regeneración" para pasar página y dejar atrás el pasado.

"No me va a temblar el pulso con cualquier persona que haga algo irregular siempre que lo diga un juez", ha sentenciado Casado, que ha puesto en duda las afirmaciones de Bárcenas por su escasa credibilidad al "cambiar diez veces de versión en diez años".

El dirigente popular se ha cuestionado sobre si se trata de una casualidad que este tipo de informaciones salga en plena campaña electoral en Cataluña y ha señalado directamente al Gobierno como responsable. "Esto sale de la Fiscalía de Lola Delgado, que dirige Sánchez", ha dicho. Casado ha recordado que al actual PP nadie le puede dar lecciones de ejemplaridad y menos el PSOE, un partido que "ha sido condenado por robar a los parados 600 millones de euros de fondos públicos" en Andalucía.