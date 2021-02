¿Explotas tus vídeos online todo lo que podrías?

Hace años que el vídeo se utiliza en el mundo de la comunicación pero más como un complemento para aparecer en televisión y lograr gran impacto que como una forma útil de alcanzar objetivos reales de negocio. Gran error.

Es cierto que, en tiempos de crisis, como el que estamos viviendo, las empresas sufren una especie de ‘empujón’ para tomar decisiones diferentes y más arriesgadas si desean sobrevivir. Muchas se ven obligadas a probar nuevos cambios para lograr sus objetivos pero, además de este hecho, lo cierto es que en los últimos años, la forma en la que los usuarios consumen vídeo ha cambiado considerablemente, por lo que es necesario tener en cuenta sus nuevas costumbres para adecuar nuestra comunicaciones.

El vídeo online tiene una gran capacidad para lograr un importante alcance, entonces, ¿por qué las marcas no lo usan para esto? Si quieres descubrir las dos claves que te ayudarán a utilizar el vídeo online para mejorar tu alcance, consulta este completo artículo en el site Think with Google.