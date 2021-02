C-LM amplía la declaración de emergencia cinegética temporal por daños de conejo de monte, que se prorroga desde lunes

TOLEDO, 5 (EURPOA PRESS)

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) recoge en su publicación de este viernes la modificación de la Resolución 17/04/2020 de declaración de emergencia cinegética temporal por daños de conejo de monte, definida por varios términos municipales de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. Dicha Resolución contemplaba como fecha final de autorización del periodo de control el 8 de febrero de 2021, coincidente con el fin de la temporada general de caza menor, que ahora se ha prorrogado.

El director general de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible, Félix Romero, ha manifestado que la decisión se ha tomado ante las evidencias de sobreabundancia y de daños asociados a cultivos agrícolas, lo que va en consonancia con la significativa reducción en la intensidad de capturas previstas sobre la población de conejo de monte en áreas de la denominada comarca de emergencia cinegética, debido en primer lugar a la emergencia sanitaria por COVID-19 y, posteriormente, por la borrasca 'Filomena', que también ha impedido ejercer durante varios días estas labores de control.

"Desde el Ejecutivo regional estamos trabajando intensamente estas semanas con el sector cinegético, que consideramos parte fundamental de la gestión del territorio de nuestra región. Un buen ejemplo es su papel en el control de poblaciones de conejo en la denominada comarca de emergencia cinegética donde, tras evaluar el estado de daños provocados por el conejo de monte sobre cultivos agrícolas e infraestructuras, se hace necesaria la continuidad de la acción cinegética. Asimismo, vamos a convocar inmediatamente al Consejo Regional de Caza para ampliar la temporada de caza, según permita la biología de las diferentes especies con riesgo de sobreabundancia", ha apuntado Romero.

De esta forma, se procederá a una prórroga de la comarca de emergencia cinegética vigente que será efectiva a partir del lunes 8 de febrero a las 00 horas. Según la Resolución, se permiten, en terrenos cinegéticos, la captura mediante hurón y capillo o redes, sin perro, hasta el 31 de marzo de 2021, ha informado la Junta en un comunicado.

La captura mediante hurón y escopeta, desde el 9 de febrero al 31 de marzo de 2021, sin perros. En terrenos no cinegéticos (zonas de seguridad viarias o dominio público hidráulico) se permite la captura mediante hurón y capillo o redes sin perro, hasta el 31 de marzo de 2021. "Todo ello, siempre, bajo los protocolos COVID-19 establecidos por el Gobierno regional en colaboración con las organizaciones representantes del sector cinegético", ha apuntado el director general.

AMPLIACIÓN DE LA TEMPORADA DE CAZA

Por otro lado, se ha previsto la convocatoria en los próximos días del Consejo Regional de Caza para exponer la evolución que la temporada cinegética 2020/2021 ha tenido en la Comunidad Autónoma en el escenario de emergencia sanitaria por COVID-19, "por lo que vemos necesaria la modificación de los periodos hábiles según la biología de diversas especies y asegurando que no se produzca impacto sobre el resto de la fauna protegida de la región".

Así, se ampliará para la caza mayor (ciervo, gamo, muflón, jabalí y corzo hembra) y del zorro, que también se podrá cazar en las modalidades de caza mayor. La ampliación del periodo especial de caza de jabalí, mediante aguardos o esperas en horario nocturno, quedará del 1 de marzo al 7 de octubre.

Como ha explicado Romero, "desde la Administración regional queremos ajustar la actividad cinegética a la situación actual para, sin comprometer la salud pública, garantizar que actividades esenciales como la agricultura no se vean comprometidas por daños de fauna cinegética y que nuestro medio natural no se enfrente a problemas derivados de excesos de población no deseables de determinadas especies. Entendemos la caza como una herramienta de gestión necesaria en nuestro medio natural y a su vez un sector de gran valor socioeconómico en el medio rural por el que seguimos apostando".

En este sentido, ha recalcado que "el sector cinegético no es ajeno a la situación excepcional que vivimos en todo el país ante la emergencia sanitaria de la COVID-19. Desde el Gobierno regional hemos procurado en todo momento garantizar su actividad en consonancia con los niveles de riesgo de la pandemia, estableciendo medidas y protocolos de manera acorde, lo que ha permitido la práctica cinegética y el control de poblaciones en la región".

Así se ha referido al constante diálogo con el sector cinegético de Castilla-La Mancha que se viene manteniendo especialmente en estas semanas, a través de reuniones, para avanzar e ir adecuando la actividad a la situación sanitaria por la COVID-19 y tomando medidas adicionales para restablecer las condiciones biológicas de las especies cinegéticas que puedan generar o haber generado unos efectos no deseables por sobreabundancia.

SITUACIÓN DE LA TÓRTOLA

Por otro lado, Félix Romero se ha referido a la postura que Castilla-La Mancha ha manifestado sobre la situación de la tórtola europea en la reunión celebrada este jueves en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

Reunión en la que participan comunidades autónomas y el Ministerio para la Transición Ecológica y en la que se ha tratado la propuesta del Gobierno central de incluir la tórtola en el Catálogo español de Especies Amenazadas en la categoría de Vulnerable ante la denuncia de la Comisión Europea por el declive de la especie.

"Hemos apostado, por encima de todo, y tras escuchar a los sectores más implicados como el cinegético, por una postura común en toda España que garantice que la especie pueda seguir siendo considerada cinegética, asegurando la puesta en marcha de medidas necesarias para la recuperación del hábitat y las poblaciones de la especie. Todo ello en consonancia con las evidencias científicas y las conclusiones que emanarán del estudio de gestión adaptativo de la tórtola que lidera el CSIC-IREC con otras organizaciones prestigiosas de España, Francia y Portugal y que está financiado por la Comisión Europea".

A juicio de Romero, de esta manera, se da mejor respuesta a los requerimientos de la propia Comisión Europea en materia de directiva de Aves y directiva Hábitat, y que de incumplirse podrían acabar en serias sanciones al país o posible pérdida de fondos europeos.