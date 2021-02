Directo | La incidencia sigue a la baja pero las UCI siguen al límite mientras tres comunidades relajan restricciones

La situación en España sigue siendo "muy mala y muy delicada" por la pandemia de la covid-19. Lo dice Sanidad, que ha confirmado que sigue bajando la incidencia del coronavirus (783, 32 puntos menos que el miércoles) pero no la presión en las UCI, que están al 44,3% de ocupación a nivel estatal, ni los fallecidos, que no empezarán a descender hasta que no alcancemos el pico de ocupación en las UCI, y ha alertado de que muchos hospitales ya no tienen capacidad para dar servicio.

Este jueves, el Ministerio de Sanidad notificó 29.960 nuevos positivos y 432 fallecidos, lo que lleva el acumulado a 2.913.425 y 60.802, respectivamente. Ante esta leve mejoría en la transmisión, varias comunidades autónomas están relajando ligeramente las restricciones. Es el caso de Cataluña que lo hace a diez días de las elecciones. A partir del lunes, Cataluña pasará al confinamiento comarcal pero además se ampliará una hora las franjas de apertura de la restauración. En la Comunidad de Madrid, este viernes se amplía de cuatro a seis el número de comensales en las mesas de terrazas. Extremadura también ha decidido ampliar el horario del comercio tras constatar una mejora en la incidencia aunque mantiene el cierre perimetral de los municipios.

Por otra parte, y después de una reunión inconclusa este jueves, este viernes se espera que Salud Pública decida finalmente si recomienda o no el uso de la vacuna de AstraZeneca en las personas mayores de 65 años, algo que ya han desaconsejado varios países europeos porque no se ha ensayado en este grupo de población.