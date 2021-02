Fiama vuelve a 'La isla de las tentaciones' y uno de los participantes confiesa que siempre le ha gustado

Aunque hace meses que se habían filtrado los participantes veteranos de La isla de las tentaciones que regresaban en la tercera edición, fue este jueves cuando la reincorporación pudo verse. Así, Rubén regresó como tentador a la villa de las chicas y, Fiama, a la de los chicos.

Al igual que ocurrió en la segunda edición de La isla de las tentaciones, quedó claro que los que regresan no lo hacen en valde. Por un lado, Rubén, quien en su primera participación encandiló a Fani Carbajo; en esta ocasión conectó con Lara, novia de Hugo.

Por otra parte entró Fiama, quien entró en La isla de las tentaciones 1 con su pareja, Álex Bueno. En esta ocasión fue Manuel, el novio de Lucía, quien se quedó perplejo ante la reincorporación. "Fiama puede poner las cosas complicadas", comentó.

Él mismo fue el que anunció quién debía irse para que entrara Fiama: Mónica. "Todas son niñas muy buenas pero hemos visto que con una no hay ningún tipo de feeling ni conexión. Hemos decidido que la chica que tiene que abandonar esta experiencia sea Mónica", dictaminó.

"No me lo esperaba. Esto ha sido una experiencia increíble. He intentado hacerlo lo mejor que he podido pero, si no ha podido ser, no pasa nada", dijo la aludida. Tras su despedida se incorporó la canaria. Los chicos se quedaron tan alucinados que la joven quiso saber si había algún problema.

En ese momento, Hugo comentó que, a más de uno, le había hecho gracia la incorporación de Fiama. Y no tardó mucho en saberse a quiénes. Sin miramientos, Manuel declaró: "Estuve hablando con ellos y les dije que me llamó la atención cuando la vi por la tele. Me parecía guapa. Habrá de conocerla". Y, tal y como rebeló el programa, ese mismo día ambos se conocerían muy bien.