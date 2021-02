Omar Montes, en 'La Resistencia': "Tengo menos dinero que Messi, pero más que Jesé Rodríguez"

Broncano no pudo resistirse y no dudó en hacerle una de sus preguntas clásicas a Omar Montes, el invitado de este jueves en La Resistencia: "Es simbólica, pero está bien hacerla: ¿Dinero en el banco?".

El madrileño le contestó que "de dinero no me gusta hablar porque en el barrio no están las cosas como para frontear de pasta", pero el presentador aludió al llamativo vestuario de su invitado: "Si vas por el barrio así, vas fronteando un poco".

"Te lo voy a decir, tengo menos que Messi y más que Jesé Rodríguez", afirmó Montes. El dato sorprendió a Broncano que señaló que el futbolista "tiene mucha pasta: ¿Lo has investigado? Tendrá millones".

→ @omarmontesSr: "Tengo menos dinero que Messi y más que Jesé. Jesé tiene más hijos que yo" #LaResistenciapic.twitter.com/7e2K1GI0ac — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) February 5, 2021

El cantante comentó entre risas que "¿Jesé tiene más que yo? Lo que sí que tiene más que yo son hijos". Tras las carcajadas del público presente en el patio de butacas del teatro Arlequín, donde se graba el programa, Broncano añadió que "ha ganado bastantes millones...".

"Creo que está en mala racha porque están todas las discotecas cerradas por covid", afirmó irónicamente Montes –Jesé, aparte del fútbol, también ha publicado varias canciones del mismo estilo que las del madrileño-".

Un miembro del equipo de La Resistencia señaló que el jugador canario cobraba cinco millones de euros en el Paris Saint Germain: "Ojo Omar que igual se te ha calentado un poco la boca", comentó el conductor del programa. Pero Montes le sorprendió con su respuesta: "Ves, me estás prejuzgando...", concluyó.