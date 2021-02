Diego cumple el mayor miedo de Lola: "Si veo un beso, se queda sin el perro"

Este jueves, Telecinco emitió una nueva entrega de La isla de las tentaciones 3. El programa comenzó con la hoguera de los chicos que, en su mayoría, vieron mucho más de lo que estaba entre sus expectativas. Ese fue el caso de Diego. El cantante tuvo que ver cómo, nada más empezar, la afinidad entre su novia Lola y Simone era casi palpable.

Además, vio las comentadas declaraciones de la joven la semana pasada, cuando decía sin ningún tipo de pudor que lo que le preocupaba del momento en el que su novio viera su acercamiento a Simone era que decidiera alejar a su perro Horus de ella.

"El perro está a mi nombre. Y si ahora se lía con el chaval este... el perro es mío, se queda conmigo. Me sorprende que me diga que me ama con locura y a los dos días esté así con ese chico insinuando que no lo deja conmigo por el perro", comentó incrédulo.

Después, el artista especificó sobre el límite que haría que Lola se tuviera que despedir de Horus. "Hace bien en llorar por el perro porque, como haya un beso, que se olvide". Con respecto al desapego que mostraba la joven al hablar del que fuera su novio, este continuó perplejo:

"No reconozco a esta chavala. No me respeta. Antes de entrar aquí, me decía que estaba enamoradísima. Estoy por un lado mosqueado y por otro contento, por darme cuenta. Es una persona muy influenciable que se deja comer la oreja", opinó.

En el mismo vídeo, aparecía Lola criticando que su novio nunca quisiera hacer nada ni viajar con ella, algo que Diego negó. "Llora por nada. Está diciendo una mentira, yo estoy fuera de mi casa todo el año por cuestiones de trabajo y obviamente, cuando me dan el mes de agosto, voy a ver a mi familia. Yo también le propongo otros planes que ella no quiere hacer; a mí me encanta el deporte y ella es una vaga que está todo el día tirada en el sofá y no los quiere hacer", recordó.