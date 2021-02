Juan Carlos, en 'Firts dates': "Todas las mujeres salen corriendo y no sé por qué"

Juan Carlos acudió a First dates este jueves con la esperanza de cambiar su suerte en el amor ya que "todas salen corriendo y no sé por qué, no hay nadie que me lo pueda explicar".

Carlos Sobera le preguntó: "¿Por qué un hombre como tú no tiene pareja?", y el castellonense le respondió con sinceridad: "Porque me dejan". El presentador quiso saber cómo le gustaban las mujeres para comprobar si habían acertado con su elección de pareja.

Carlos Sobera y Juan Carlos, en 'First dates'. MEDIASET

"Que sean inteligentes y elegantes. Yo puedo ofrecer, sobre todo, cariño, amor, compañía, complicidad, sentimiento, honestidad...", afirmó el comensal, que añadió: "Me encanta la cocina y conducir".

Con todos estos detalles, Sobera se dirigió a la puerta del restaurante de Cuatro para recibir a su cita, Leo: "Lo primero que piensa la gente que no me conoce es que estoy como una cabra", afirmó la valenciana.

Carlos busca a la mujer inteligente y elegante que sea capaz de no salir corriendo y esa podría ser Leo 😅 #FirstDates4Fhttps://t.co/x6IbzaH1tzpic.twitter.com/2Md5TvvNpM — First dates (@firstdates_tv) February 4, 2021

Ambos pasaron a la mesa para cenar y conocerse un poco mejor. Con el humor por bandera, los dos repasaron sus gustos, aficiones y relaciones amorosas anteriores a su cita.

"Iba para Preysler, pero no encontré ni a Boyer ni al Marqués de Griñón", comentó entre risas Leo, que coincidió con Juan Carlos en que ambos se habían casado en dos ocasiones y con mismo final, el divorcio.

Tras la velada, se tomaron el postre en el privado, donde el castellonense le dio "un beso de película" a la valenciana, pero no fue suficiente para conquistarla: "Hemos tenido un beso de película, pero no he alzado la patita".

Beso de Juan Carlos a Leo, en 'First dates'. MEDIASET

Al final, Juan Carlos sí que quiso tener una segunda cita con Leo "para conocerla un poquito más, no me importaría". Ella, por su parte, no quiso volver a quedar como pareja, "pero como amigos sí".