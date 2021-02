Tres colaboradores de 'El hormiguero' se juegan la vida en el reto de Pilar Rubio: "Si te mueves... peligras"

Tras la entrevista a Carmina Barrios este jueves en El hormiguero, Nuria Roca dio paso a Pilar Rubio, que esta vez necesitó "sutileza y fuerza bruta" en un nuevo reto de la colaboradora del espacio de Antena 3.

La madrileña explicó que "voy a quitarle una gorra a alguien con la pinza de una excavadora", para sorpresa de los espectadores y de todos los presentes en el plató del programa.

.@PilarRubio_ viene con un reto extremo: usar una excavadora para quitar gorras 🧢 #CarminaEHpic.twitter.com/DUclvSAODh — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 4, 2021

Para el reto necesitó que algunos voluntarios y, pese a que la invitada se ofreció, Rubio la descartó por lo peligroso que era, seleccionando a Roca, Juan del Val porque "ha ideado esta prueba" y Jorge Salvador:"Si fuera yo, no me pondría", reconoció la colaboradora.

Los tres se colocaron en línea con la excavadora y se pusieron sus gorras para que la madrileña se las pudiera quitar con la pinza. La primera fue la presentadora, que quiso cerrar los ojos: "No lo hagas porque perderás el equilibrio, te moverás y puede peligrar tu nariz", le advirtió Rubio.

Nuria Roca en el reto de Pilar Rubio, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

La colaboradora logró quitarle la gorra a Roca sin problemas, y pasó al siguiente, Juan del Val: "¿En qué momento se me ocurrió esto?", reconoció el escritor. "¡Pilar, no me lo mates!", exclamó Roca, pero, al final, también consiguió quitarle la gorra, al segundo intento.

Juan del Val y Jorge Salvador en el reto de Pilar Rubio, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

El último fue el socio de Pablo Motos: "Tengo mucha responsabilidad porque es el jefe", admitió Rubio, y Salvador le aclaró que "antes había dos, pero ahora solo quedo yo...". La colaboradora reconoció que "tengo miedo porque no veo bien", pero también logró quitarle la gorra, llevándose la ovación del público y superando el reto.