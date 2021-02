'Road Trip 2': Nuria, Esty y Carmina se van de viaje por España

Nuria Roca y Esty Quesada (la youtuber Soy una pringada) formaban, a priori, una pareja de lo más extraña. Sin embargo, se embarcaron juntas en un viaje que las llevó en coche desde Miami a Nueva York y su convivencia se plasmó en Road Trip, un entretenido programa factual de cinco entregas con humor, emoción y diferencias generacionales.

Ahora han decidido darle una segunda parte a esta aventura. En esta ocasión, el trayecto se queda en España y será desde Madrid hasta Valencia, tierra natal de la colaboradora y actual presentadora de El hormiguero. Pero no será en línea recta, sino que pasarán por comunidades como Navarra o Aragón, entre otras. En el camino visitarán lugares sorprendentes y se encontrarán con personajes que no esperaban. Uno será Carmina Barrios, la madre de Paco y María León.

Barrios es la nueva incorporación de esta temporada: Roca y Quesada la acogen en su autocaravana y las tres vivirán unas semanas para no olvidar. Su aparición fue un secreto hasta el último momento. "No es que no supiéramos quién iba a venir, sino que ni siquiera sabíamos que iba a venir alguien", ha revelado la presentadora. Parece haber merecido la pena. "Me han llevado a sitios raros y paranormales, que es lo único que pedí", asegura Quesada.