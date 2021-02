Cvirus.- Sanitat investiga si la vacunació del secretari general de CCOO PV ha seguit l'ordre degut

CCOO PV ha confirmat aquest dijous la vacunació de León, una informació avançada per À Punt, a qui el dirigent sindical ha assegurat que va rebre una primera dosi el 15 de gener, després d'haver traslladat a l'administració sanitària la seua intenció de reincorporar-se a l'Hospital General d'Alacant, on té plaça de tècnic en la Unitat de Riscos Laborals. Segons la mateixa informació de la cadena pública, León fa 16 anys que no treballa en l'hospital en estar alliberat per a treballs sindicals.

El sindicat ha explicat en un comunicat que el secretari general "està en el llistat elaborat pel seu Departament d'Alacant, com a personal sanitari que és", que s'incorporarà a partir de demà els divendres al seu lloc en ser requerit per a reforçar el servici i ha defès que, encara que la seua plaça de tècnic de prevenció laboral es troba "en el primer grup de la primera fase" del protocol de Sanitat, "ha sigut vacunat dels últims".

León havia sol·licitat la seua incorporació en un moment en el qual les dades de la crisi sanitària en la província "s'havien disparat i eren molt preocupants", afig el sindicat. El propi dirigent de CCOO PV apunta en el comunicat que entén eixa reincorporació "com un gest, ja que he de seguir exercint la meua responsabilitat sindical".

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, s'havia pronunciat sobre aquestes vacunacions d'alliberats sindicals abans que es fera públic la de León: "Si es van vacunar és perquè estan dins del centre hospitalari" i "perquè estan duent a terme funcions que ens permeten entendre que cap la seua vacunació", apuntava.

També aquest passat dimecres en roda de premsa el propi León i el secretari general d'UGT PV, Ismael Sáez, van defendre que els alliberats sindicals sanitaris que s'han vacunat contra la covid-19 l'havien fet atenent la cridada i l'ordre establit en els Departaments de Salut i van subratllar que quan se'ls ha administrat la vacuna ha sigut per la seua condició de treballadors actius que exerceixen la seua tasca en centres de salut i hospitals.