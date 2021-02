Las librerías catalanas celebran salir de las restricciones, que les han hecho perder un 38% de las ventas

El Gremi de Llibreters y la Cambra del Llibre ven como una liberación el levantamiento de las restricciones del Govern, que permitirá volver a abrir los sábados y, para los establecimientos de más de 400 metros cuadrados, volver a levantar la persiana.

La "lucha", reconoce la presidenta, Maria Carme Ferrer, ha hecho que se les considere definitivamente un bien esencial. "Nos lo decían con la boca pequeña y no se veía". Las limitaciones de las últimas cuatro semanas, según datos del sector, les han hecho perder un 38,7% de las ventas, una cifra muy desigual entre las librerías pequeñas y las grandes.

Por su parte, el presidente de la Cambra, Patrici Tixis, celebra la decisión, aunque llegue "cuatro semanas tarde. Según Ferrer, los grandes establecimientos han perdido mucho dinero porque no han podido ni tan solo abrir, mientras que en los espacios de menor superficie las ventas se han podido mantener, a pesar de que los sábados no podían abrir porque se regían por las limitaciones generales del comercio. "Ha sido muy desigual", asevera.

Se reivindican como un "espacio social" y esperan no volver a vivir un nuevo cierre porque ahora "ya se ha dado el paso" de considerarlas esenciales. "Tengo la esperanza de que no pase, pero no sabemos la letra pequeña y vivimos al día", concluye. La presidenta del Gremi dice que "dan vida" a barrios y ciudades y, durante el confinamiento, han detectado un aumento del interés por la lectura.

En una línea similar se expresa el presidente de la Cambra del Llibre de Catalunya, Patrici Tixis, ha celebrado que la nueva resolución del Procicat es una "muy buena noticia", aunque llega "cuatro semanas tarde". De hecho, ha dicho que desde la Cambra, cuando se excluyó a las librerías, no entendieron lo que estaba pasando porque era una "gran incoherencia" con la declaración del Govern sobre la cultura como bien esencial.

Al mismo tiempo, el sector ha celebrado que cuatro semanas más tarde haya habido esta "rectificación". Para Tixis, cuando las cosas no se han hecho bien se han de cambiar porque si no la equivocación es "doble".

Así, ha constatado que si se ha podido incluir a las librerías en las excepciones es porque se ha aplicado un criterio que es el que ellos pedían hace días. "No estábamos reclamando nada que no fuese coherente y que no se pudiese aplicar en este momento", ha añadido.

A falta de la resolución publicada en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), ha celebrado que la "incoherencia ha quedado resuelta", lo que demuestra que la librería es "más que un comercio". A su parecer, es un "agente cultural" que distribuye y hace llegar a la población un bien esencial, de manera que estas tiendas han de poder estar abiertas.

"Cada día que las librerías están cerradas es un perjuicio económico muy importante", ha afirmado. En lo relativo a la afectación en la facturación de 2021. Tixis ha deseado que el segundo semestre tenga condiciones de mayor normalidad en un año que partirá, en el ámbito económico, con cuatro semanas de restricciones.

Las librerías han estado cuatro semanas totalmente cerradas los sábados, y entre semana solo han podido abrir las de menos de 400 metres cuadrados, lo que ha "afectado mucho" a las tiendas y al sector. A falta de la resolución y sus detalles, la Cambra entiende que con la nueva normativa las librerías de más de 400 metros cuadrados también podrán abrir, así como los comercios esenciales de más de 400 metros cuadrados lo pueden hacer.

En el terreno de la negociación con el Govern, desde el sector han intentado cada semana aportar argumentos para ayudar a que esta decisión se pudiese tomar, con una "interlocución permanente", y mostrar que el beneficio para el sector y los ciudadanos era "muy grande", y el riesgo para la salud era "mínimo". Con la reapertura los sábados, Tixis ha defendido que "el peligro está muy acotado", mientras que el beneficio de poder tener la librería abierta y poder ir a buscar libros "es muy alto".