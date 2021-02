El sector funerario de la Comunitat Valenciana afronta una situación "crítica" en la tercera ola de la pandemia

Así lo ha asegurado Fernando Alcón, presidente de la Asociación Española de Servicios Funerarios (Aesprof), en declaraciones a Europa Press Televisión, quien ha señalado que, a diferencia de la primera ola, ahora se enfrentan al virus con los equipos de protección individual necesarios, aunque en esta tercera el volumen de fallecidos podría llegar a ser superior "con creces" al inicio de la pandemia.

"2021 ha empezado como un año muy duro, porque si cogemos estadísticas de años anteriores en las mismas fechas, podemos decir que estamos duplicando el número de fallecidos", ha destacado.

Sentido, según los últimos datos facilitados por la Conselleria de Sanidad, entre el martes y el miércoles han fallecido más de 200 personas por el virus, la cifra más alta registrada en la Comunitat Valenciana desde que comenzó la pandemia. A estas cifras se suman 109 decesos más conocidos este jueves.

Una situación que también se repite en la zona que cubre el tanatorio que regenta Alcón, en la zona del Puerto de Sagunto (Valencia), donde en años anteriores la cifra total de muertos anuales era de 450 personas, en una población de unos 100.000 habitantes. "Solo en el mes enero de 2021 ya hemos llegado al centenar de servicios tanto de Covid como de no Covid, y la situación es bastante alarmante", ha expuesto.

Ante el aumento de trabajo, los servicios funerarios de la Comunitat Valenciana se han visto obligados a tener que "echar más horas" puesto que este sector tiene más dificultad a la hora de reforzar plantillas y contratar a más personal.

"No es fácil contratar a personas con experiencia que sean capaces de atender a una familia en esta situación tan crítica, donde les tienes que decir a los familiares que no pueden ni ver ni despedirse de su ser querido. Es una situación muy violenta que no cualquier persona lo puede afrontar", ha explicado Alcón sobre la problemática del sector a ampliar el personal.

"ESTO ES UNA GUERRA Y ESTAMOS EN ELLA"

El presidente de Aesprof ha pedido que se considere a los trabajadores del sector funerario al mismo nivel que el personal sanitario y que sean incluidos en las primeras fases del calendario de vacunación contra la Covid-19. "Esta pandemia es una guerra y nosotros estamos en ella", ha hecho notar.

"Es cierto que hay protocolos de actuación pero, en algunos casos, no están definidos y al final en algunos hospitales o residencias es el funerario el que tiene que desinfectar el cuerpo que luego debe ser depositado en un sudario hermético o bolsa estanca. En los domicilios particulares puedes encontrarte la situación que toda la familia está contagiada y eso no hace exponernos aún más al virus", ha detallado.

Asimismo, Alcón ha recordado que debido al actual volumen de servicios funerarios si una pequeña funeraria tuviera que cerrar para cumplir la cuarentena ante casos positivos entre sus empleados, eso implicaría derivar su servicio a otras empresas lo que supondría "un incremento del colapso".

Por ello, este sector ha manifestado la necesidad de ser vacunados junto al personal sanitario ya que entienden que están ante "el mismo riesgo y contacto al virus que cualquier otro profesional de la sanidad". "Lo que queremos es evitar un mayor colapso del que podemos esperar", ha recalcado Alcón quien ha calificado de "desorbitado" el volumen de fallecidos que sigue dejando el coronavirus en toda España.