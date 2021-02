Entrevista | Ignacio Garriga: "Vox no apoyará en ningún caso a un Gobierno del Partido Socialista o del señor IIla"

Ignacio Garriga está recorriendo las calles de diferentes municipios catalanes con el objetivo de que Vox entre en el Parlament de Catalunya. Atiende a 20minutos mientras se dirige a uno de los múltiples actos electorales de la formación que lidera Santiago Abascal, que también participa activamente en esta campaña.

Aunque pueden ser clave, Vox asegura que si entra en el Parlament no dará "ni votos gratis, ni abstenciones gratis, si no hay un pacto escrito".

Las encuestas dan a su formación más de un 5 % de los votos y una expectativa de entre 6 y 7 representantes en la cámara catalana lo que supondría tener grupo parlamentario propio. ¿Cómo lo valoran?

Nosotros no damos demasiada importancia a las encuestas, a lo que sí damos importancia es al calor que recibimos en la calle, a la ilusión que nos transmiten tantos catalanes. Nos dicen: "Por fin", "Gracias" y "No nos defraudeis". Vemos claramente que, lo que tímidamente reflejan las encuestas, queda plasmado en la calle de manera evidente y eso va suponer una fuerte irrupción de Vox en el parlamento catalán.

¿Sus votantes son catalanes descontentos con el PP y con CS?

Sin duda alguna, y también votantes que en otras elecciones hayan podido votar al partido socialista e incluso a la CUP. Y estoy convencido porque nosotros somos los únicos que estamos liderando la voz en torno a los problemas que afectan de manera concreta a los catalanes como pueden ser la inseguridad.

La gran sorpresa de Vox será que recogerá votos de muchos partidos y sobre todo que movilizará a aquellos que tradicionalmente habían estado en la abstención porque después de 40 años en que los partidos políticos catalanes no daban voz a esa Cataluña silenciada, ahora ha venido Vox a llevar su voz al Parlament.

Su lema de campaña es “Recuperem Catalunya” y también “Recuperemos Cataluña”, en castellano y en catalán...

Sí porque queremos reflejar la realidad que existe en Cataluña, tenemos el catalán y tenemos el español. A diferencia del separatismo que intenta apropiarse de la lengua y utilizarla como un arma de enfrentamiento y de división, nosotros reconocemos la identidad española y dentro de España las diferentes peculiaridades que conforman las regiones, una de ellas Cataluña. Y con muchísima naturalidad hablamos catalán, reivindicamos la 'senyera' que es una bandera histórica, no como otras que son inventadas. Es esa lucha por la identidad de una forma de ser español que es ser catalán, con mucha naturalidad.

En una campaña electoral más telemática que presencial ustedes han optado por hacer actos cada día en la calle. ¿Es una reivindicación del espacio público catalán?

Es una demostración de que Vox no se esconde, vamos a recorrer todas las ciudades y barrios de Cataluña con la finalidad de hacer llegar de primera mano nuestras propuestas y, sobre todo y más importante, escuchar los verdaderos problemas de los catalanes. Estos días nos hacen llegar el sentimiento de abandono que tienen, de zozobra, de desesperanza. El separatismo y la izquierda ha llevado a muchas familias al paro, sin patria, libertad y sin poder escoger la educación de sus hijos.

Por eso recorremos las calles, no queremos acabar en platós de televisión o en zooms como otros partidos y salimos a la calle. Obviamente no estamos convocando mítines porque la situación sanitaria lo desaconseja y el principio de prudencia es fundamental, pero eso no quita que podamos recorrer las calles. Y demuestra que molesta mucho porque siempre hay un grupo de separatistas o de la extrema izquierda enviado por el gobierno de la Generalitat o por partidos como la CUP o Podemos.

Vox ha denunciado que los Mossos d’Esquadra se negaron a proporcionar servicios de protección personal con escoltas para sus actos de campaña electoral en Cataluña.

Ante todo agradecemos y reconocemos el trabajo que están haciendo los Mossos d’Esquadra, el problema es que reciben órdenes como lo reconoció el dispositivo que montaron en Gerona al cual instamos a que disolvieran la manifestación que teníamos a tan solo 5 metros y que estaban tirando grava y nos dijeron literalmente que tenían órdenes expresas de no disolver la manifestación. Por tanto como no podía ser de otra manera, recurrimos y denunciamos al consejero de Interior y a la Generalitat.

Usted asegura que son el único partido que tiene en cuenta las verdaderas preocupaciones de la gente. ¿Cuáles son?

En primer lugar la falta de libertad en todas las calles, barrios y municipios de Cataluña. Está claro que una minoría del separatismo ha oprimido a una mayoría de catalanes. En segundo lugar la creciente inseguridad que llevamos sufriendo desde hace años, y Cataluña se ha convertido en un paraíso de los delincuentes y ningún partido político, de manera sorprendente, lo denuncia. Y en tercer lugar la creciente islamización de Cataluña, eso es una realidad, la sufren muchos vecinos en sus barrios y además viene de la mano de la inmigración ilegal. Libertad, inseguridad, creciente islamización y la inmigración ilegal. Y eso es algo que ningún partido denuncia porque en el fondo todos coinciden.

Uno de los efectos de la pandemia es la grave crisis económica. Las restricciones dictadas en Cataluña son mucho más estrictas que las de Madrid. Cuál es el modelo de Vox

En ningún caso es el que está imponiendo la Generalitat que está condenando a la ruina y al cierre al sector de la restauración, la hostelería y el turismo. La única alternativa que tiene el separatismo para combatir el virus es encerrarnos en casa, cerrar comercios y estigmatizar un sector tan importante como es el comercio y el turismo, señalarles y decirles que ellos son los culpables y que solo pueden abrir de cierta hora a cierta hora como si a otras horas el virus no se contagiara...cuando vamos en el autobús o en el metro. Demuestra claramente que son incapaces, que no tienen ningún plan previsto para afrontar esta situación tan dramática.

Nosotros lo que tenemos claro es que todo se tiene que abrir, no se tiene que cerrar absolutamente nada porque consideramos que todo trabajo es esencial. Y detrás de cada trabajo hay una familia

Nuestro modelo es invertir de verdad en sanidad, frente al separatismo que lo único que hace es gastar en sus delirios ideológicos y su agenda populista. Nosotros defendemos recortar todo el gasto político que es millonario en Cataluña y todo ese dinero destinarlo a la pandemia. Y eso supone invertir en test masivos a toda la población, test recurrentes en residencias de ancianos, en centros educativos, en personal sanitario… pero de manera recurrente. Cada dos o tres semanas según nos recomienden los expertos.

Segundo, reforzar el sistema de rastreo que ha demostrado ser un sistema absolutamente fallido y mal organizado cuando es una de las bases para identificar quien está contagiago y evitar en encierro masivo que estamos sufriendo. Y en tercer lugar reforzar la atención primaria, que en Cataluña está abandonada y garantizar la vacunación a quien así lo desee.

Hablemos de pactos y apoyos. Vox ha sido clave en Madrid y Andalucía. Si existe la posibilidad de formar un gobierno constitucionalista. ¿Serán clave también en Cataluña?

Vox no apoyaría en ningún caso un gobierno del partido socialista o del señor IIla. Vox apoyaría otro gobierno, en caso de que pudiera sumar una mayoría, pero siempre y cuando ese gobierno firmara acuerdo entorno a los grandes problemas que afectan a los catalanes. Acabar con la inmigración ilegal, apoyaría un gobierno que estuviera de acuerdo en acabar con la creciente islamización en Cataluña, con la ocupación y con el despilfarro millonario en la Generalitat. Estas serían nuestras principales bazas.

Pero que quede claro que al Partido Socialista jamás le apoyaríamos, entre otras cosas, porque ellos son los que han promovido la ocupación, la inmigración ilegal ellos son los principales enemigos de los catalanes. No daremos ni votos gratis ni abstenciones gratis si no hay un pacto escrito.

Usted es diputado en el Congreso de los Diputado, dejará su escaño si es elegido diputado en el Parlament

Si, dejaré el Congreso para ser diputado en el Parlament.