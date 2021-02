Rechazada la Comisión de Investigación sobre la vacunación irregular en la residencia San Vicente de Paul

"Hemos sabido que personal de Diputación que no tiene responsabilidad en materia sanitaria ha recibido la vacuna, son hechos muy graves y se debe investigar de forma urgente", ha señalado el portavoz de los 'populares' en la Diputación, Antonio Martínez, que ha exigido transparencia y "depurar responsabilidades".

Desde el Equipo de Gobierno, el vicepresidente, Fran Valera, ha desmentido la cifra dada por el Partido Popular, pues "solo hay tres personas que no están en activo que se han vacunado". "Tres y no 30 como dicen ustedes".

Tres jubilados a los que hay que sumar cuatro auxiliares administrativos y dos personas de laboratorio, que no prestan sus servicios de manera ordinaria ni excepcional en los centros, en total nueve trabajadores que no están incluidos en el protocolo del Ministerio de Sanidad.

El portavoz de Izquierda Unida-Unidas Podemos, José Ignacio Díaz, también ha rechazado la moción porque asegura que es suficiente con el Expediente de Información Reservada y los informes presentados ante el Comité de Seguridad y Salud, "esa falta de transparencia yo no la he visto en ningún momento, más al contrario, abordar el proceso, coger el toro por los cuernos y manifestar qué personas o qué entidades han tenido esa vacunación que no les correspondía".

EL CORREDOR DEL QUIJOTE

Asimismo, ha sido aprobada por unanimidad la moción presentada por los 'socialistas' para apoyar 'El Corredor del Quijote', un corredor ferroviario respecto al corredor del Mediterráneo.

La moción, según ha explicado la vicepresidenta II y responsable del Área de Medio Ambiente, Amparo Torres, apoya la propuesta de conectar el puerto de Algeciras con Valencia, pasando por Antequera, Córdoba, Alcázar de San Juan, Albacete y La Encina, lo que supone "el trazado más corto, con 150 km menos, con la consiguiente reducción de la huella de carbono", además "presenta una orografía más amable porque apenas tiene pendientes".

Es la oportunidad perfecta para "afianzar la posición estratégica de Albacete en el tráfico ferroviario" ha señalado Torres.

PLENO DE LA DIPUTACIÓN

Asimismo, ha logrado unanimidad la señalización de las rutas deportivas y ciclistas de la provincia, presentada por la formación naranja, así como la vacunación de todos los trabajadores del servicio de ayuda a domicilio, moción presentada por los 'populares'.

Del mismo modo se ha rechazado la moción del PP para la creación de ayudas directas a la hostelería, el comercio, los autónomos y las pymes.