La plaça de Russafa es reurbanitzarà amb més zona per als vianants i de jocs, fanals LED, aparcabicis i grans jardineres

El conjunt que històricament ha conformat la plaça principal del barri de Russafa, que va ser municipi independent fins a finals del segle XIX, serà reurbanitzat en virtut d'un projecte que l'àrea de Mobilitat Sostenible portarà a la Junta de Govern Local la pròxima setmana. L'actuació, pressupostada en 314.257 euros, preveu buidar de cotxes aparcats aquest àmbit històric, situat al costat del Mercat i l'església de Sant Valero, per a convertir-lo en un lloc de trobada i socialització en el qual els vianants siguen els protagonistes.

El pla d'actuació comprén la plaça Baró de Corts, el carrer Pare Perera i la seua continuació amb la plaça Doctor Landete fins a la seua trobada amb el carrer Russafa. En concret, preveu repavimentar l'àmbit emprant rajola de formigó prefabricat antilliscant i resistent alternant tres tonalitats de grisos. També substituir i ampliar la zona de jocs existent reforçant-la amb la inclusió de jocs de superfície, renovar i augmentar la dotació de bancs, i crear una nova zona de descans i reunió a la cantonada sud-oest de la plaça mitjançant la qual evitar l'accés de vehicles a la plaça delimitant la zona de trànsit per als vianants.

D'aquesta manera, apunten des de Mobilitat, "es dignifica el gran espai central diàfan que pretén albergar activitats de diferent índole festiva, social, cultural… i es visibilitza l'entrada al Mercat des de la plaça". A més, es preveu ampliar i confinar millor la zona de contenidors de residus al costat del Mercat per al seu major control d'olors, a més d'augmentar la periodicitat de recollida d'aquests.

D'altra banda, es col·locaran aparcabicis i grans jardineres al costat de la bancada per a generar un espai més amable i de major qualitat ambiental, així com substituir els fanals existents per noves lluminàries eficients de tecnologia LED, a més d'ampliar la dotació amb quatre nous elements en la zona pròxima al mercat. La necessitat d'aparcament dels venedors del Mercat es resoldrà mitjançant l'habilitació de la zona ORA per al seu ús exclusiu durant l'horari de Mercat.

Àmbit de l'actuació segons el projecte aprovat. Ayto. València

Quant a la tramitació patrimonial, el projecte ha sigut informat favorablement des del punt de vista arquitectònic per la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport, per la qual cosa, amb el vistiplau rebut aquest dimecres, es remetrà a la seua aprovació en la Junta de Govern Local de la pròxima setmana.

El Servei de Mobilitat Sostenible va presentar en la vesprada d'aquest dimecres als veïns i veïnes del barri el projecte de remodelació integral de la Plaça de Russafa, emanat dels pressupostos participatius d'inversions Decidim VLC de 2018/2019. La presentació es va realitzar per via telemàtica en una reunió en la qual van participar una trentena de persones, entre les quals es trobaven els integrants del grup motor que van participar en l'elaboració del projecte (representants d'entitats veïnals, del Mercat de Russafa, de l'Església de Sant Valero, de la Falla Mercat de Russafa...) i els regidors Carlos Galiana, Isabel Lozano i el responsable de l'actuació, Giuseppe Grezzi.

El resultat, segons fonts d'aquest departament, va rebre "una acceptació generalitzada", i en la reunió es van abordar i van respondre dubtes sobre l'actuació i del motiu pel qual s'han adoptat unes solucions o altres. De fet, l'espai se situa al voltant de l'Església Sant Valero i Sant Vicent Màrtir, Bé de Rellevància Local la importància i el valor de la qual paisatgístic s'ha vist minvat per les condicions en les quals es troba l'espai en l'actualitat, conseqüència d'un "ús inadequat per al punt més emblemàtic del barri" i que els veïns i veïnes entenen com una plaça que hauria d’"afavorir la trobada informal, la sociabilitat i la convivència", i on es puga "jugar, asseure's, passejar, celebrar…", evitant la degradació actual a conseqüència del seu ús com a aparcament.

"La Plaça de Russafa forma part del nucli primitiu del barri, el qual està catalogat com a Nucli Històric Tradicional", apunta el regidor Grezzi, la qual cosa, en la seua opinió, posa de manifest "la necessitat de recuperar i dignificar aquest espai històric, és un objectiu que comparteixen tots els actors de l'entorn, per la qual cosa ha sigut senzill arribar a un enteniment”.