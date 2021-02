Un de cada cinc pacients valencians amb càncer no va ser diagnosticat o es va diagnosticar tard en la primera ona

La saturació hospitalària provocada per la Covid-19 ha implicat un retard en les activitats diagnòstiques de càncer: s'estima que un de cada cinc pacients no s'ha diagnosticat o va ser diagnosticat tard durant la primera ona de la pandèmia. En el cas de proves com les citologies la reducció ha sigut del 30% i les biòpsies es van reduir un 23,5%.

Aquesta situació preocupa especialment en regions en les quals ja era baixa la participació en proves per a la detecció del càncer, com és el cas de la Comunitat Valenciana, on s'observa un "dèficit conductual a l'hora d'atendre les crides de l'Administració per a la detecció precoç", i a això s'afig ara la por de desplaçar-se pels contagis.

A manera d'exemple, més del 55% de valencians entre 50 i 69 anys mai s'han realitzat test de sang en femta que permet la detecció precoç del càncer de còlon, fins i tot pertanyent a grup de risc, i pel que respecta a les citologies per al diagnòstic de càncer de coll d'úter, la valenciana és la tercera CCAA, per darrere d'Andalusia i Catalunya, amb major nombre de dones que mai s'han realitzat aquesta prova, en total, 640.100 dones.

Així ho ha posat en relleu el vicepresident de l'Associació Espanyola Contra el Càncer de València (AECC València), Antonio Llombart, durant la presentació de l'informe 'Impacte de la pandèmia en les persones afectades pel càncer' presentat aquest dijous al costat de la gerent i el president de l'entitat, Helena Alloza i Tomás Trénor, amb motiu del Dia Mundial Contra el Càncer.

Tractament de “prioritat absoluta” en centres públics

Respecte als tractaments als hospitals, l'informe adverteix també d'una disminució, encara que en menor mesura, del nombre de pacients tractats amb quimioteràpia i radioteràpia durant els moments més durs de la pandèmia, que es van reduir un 9,5% i un 5% respectivament.

En aquest punt, preguntat sobre el trasllat de pacients oncològics cap a hospitals privats, Llombart ha assegurat que estan tenint "preferència absoluta" a l'hora se ser tractats en els centres públics, per la qual cosa "la necessitat de transferència cap a la privada no està sent tan apressant en el cas de pacients amb càncer com en altres patologies".

En tot cas, en els casos en els quals sí s'han derivat alguns pacients, "l'IVO està col·laborant de manera activa i eficaç" en els seus tractaments i "ara com ara no hi ha cap situació de precarietat en els tractaments oncològics, no així en el diagnòstic precoç", ha puntualitzat.

34.673 pacients valencians viuen sols

La situació provocada per la pandèmia també ha incrementat el malestar emocional de les persones amb càncer, que va "en ascens".

Durant el confinament, un de cada tres pacients oncològics va patir símptomes d'ansietat i depressió; al novembre de 2020 aquesta xifra es feia extensible a un 41% dels pacients a Espanya. "Els més susceptibles a patir aquests trastorns són menors de 30 anys, amb diagnòstic recent, en situació de desocupació o amb ingressos inferiors a 1.100 euros, als quals se'ls fa difícil gestionar la informació enmig de la COVID-19", ha explicat Helena Alloza.

Un dels problemes associats al malestar emocional és la soledat no desitjada: un 40% de les persones amb càncer s'han sentit soles en aquest temps de pandèmia. Segons l'Observatori Nacional del Càncer, en la Comunitat Valenciana 34.673 pacients viuen sols, situant-se les persones amb més de 60 anys com el grup més nombrós que travessa aquesta circumstància en soledat.

"Viure el procés en soledat i en un context sociosanitari especialment dur és una dificultat per a fer front a tot el que suposa un càncer. I ara, amb el virus fóra i amb la incidència més elevada, un risc", ha advertit la gerent.

2 de cada 5 pacients valencians, sense ocupació ni prestació

Altra de les principals preocupacions de les llars amb càncer és l'econòmica. Segons l'informe nacional que s'ha presentat aquest dijous, el 46% de les llars reconeix que la situació econòmica familiar ha empitjorat des de la irrupció de la COVID-19. D'ells, un 17% no ha pogut recuperar-se després de la primera ona. Espanya ha sumat en 2020 més de 27.000 pacients diagnosticats aturats, autònoms o amb una renda igual o inferior al salari mínim interprofessional.

La Comunitat Valenciana és la tercera amb major nombre de persones amb càncer en aquesta situació o fins i tot pitjor: dos de cada cinc valencians (41,66%) amb càncer i sense treball no reben prestació per desocupació resultant-los difícil fer front a les despeses que implica la malaltia, entre 100 i 300 euros al mes per nucli familiar.

"El servei d'Atenció Social d’AECC València es troba amb pacients d'entre 50 i 60 anys que estan més preocupats per alimentar-se bé o continuar pagant despeses bàsiques que per les pròpies conseqüències dels tractaments. Si a això se li suma precarietat laboral, poden arribar a situacions en els quals resulta extremadament difícil mantindre's. Per això vam reforçar les ajudes econòmiques d'emergència al començament del passat any", ha apuntat Alloza.

Un ‘Acord contra el càncer’

Amb motiu del 'Dia Mundial Contra el Càncer', l'Associació ha llançat una campanya per a reclamar un Acord Contra el Càncer per a donar una resposta comuna davant la situació dels pacients, ja fràgil de per si mateix i empitjorada amb la COVID. "El càncer és igual per a tots, però no tots són iguals enfront del càncer", ha subratllat el president d’AECC València, Tomás Trénor.

"Necessitem unir-nos per a fer front a una malaltia que afectarà a un de cada dos homes i una de cada tres dones al llarg de la seua vida", ha remarcat. Per això, la campanya reclama "un accés equànime als programes de prevenció, als tractaments i als resultats d'investigació, independentment de la situació personal o sociosanitària en la qual ens trobem".

L'entitat ha llançat una recollida de signatures per a aconseguir aquest acord amb el qual donar resposta a les necessitats dels pacients amb càncer i les seues famílies, aspirant a aconseguir no sols més visibilitat, sinó que el càncer se situe com a "prioritat" dins de les polítiques públiques nacionals i autonòmiques.