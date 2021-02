Los expertos de Sanidad siguen sin acuerdo sobre a partir de qué edad no se pondrá la vacuna de AstraZeneca

Tampoco a la segunda fue la vencida y este jueves la Comisión de Salud Pública –formada por los directores generales de Sanidad del Ministerio y de las comunidades–, ha concluido de nuevo sin acuerdo una reunión en la que se debía decidir a partir de qué edad no se administrará en España la vacuna de AstraZéneca. Los técnicos sanitarios no tienen información suficiente de su eficacia en la población a partir de determinada edad pero de momento no han sido capaces de decidir si, como están haciendo ya muchos otros países europeos, la veta para los mayores de 65 años o incluso para personas más jóvenes, a partir de 55 años, como ha hecho Bélgica.

De momento, en su reunión de casi cuatro horas de este jueves, la Comisión de Salud Pública ha decidido que de momento las dosis de AstraZeneca que empezarán a llegar el próximo fin de semana se inyectarán en el personal sanitario que queda por vacunar, perteneciente a los grupos 2 y 3 de la estrategia de vacunación. Es decir, el personal sanitario de "primera línea", incluidos los dentistas, y el catalogado como "otro personal sanitario o sociosanitario", que trabaja en establecimientos sanitarios y sociosanitarios en contacto estrecho con personas que puedan estar infectadas.

La Comisión de Salud Pública volverá a reunirse este viernes por la tarde para tomar una decisión sobre si, como se presume, se vetará la vacuna de AstraZéneca a los mayores de 65 años o incluso se rebajará esta edad.

El miércoles ya se adelantó una decisión parcial en este sentido, la de no administrar la vacuna de AstraZéneca a los mayores de 80 años. Se trata del quinto grupo prioritario, al que Sanidad pidió hace ya un par de semanas a las comunidades que empezaran a vacunar a la mayor brevedad posible, dada la virulencia de la tercera ola y la escasez de vacunas.

En España hay alrededor de 9 millones de personas de 65 o más años que si finalmente se excluyen de la vacunación con las dosis de AstraZeneca, de las que entre febrero y marzo llegarán a España 1,8 millones, obligarán a dar paso a otros colectivos que sí puedan inyectársela. El director del CCAES, Fernando Simón, ha apuntado que será a los trabajadores "esenciales", una categoría que todavía deberá ser precisada.

Según ha explicado Simón, la decisión en torno a no vacunar con AstraZeneca a los mayores de 65 años está motivada por que no existe suficiente evidencia científica de que el producto de esta farmacéutica sea efectivo en personas a partir de esa edad. Por el contrario, sí se sabe que lo son la vacunas de Pfizer y Moderna, que ahora se concentrarán en vacunar a esta horquilla de la población, unos nueve millones de personas.

"Las informaciones que tenemos no es que no sea eficaz en mayores, sino que no hay información que nos diga que sí lo es", ha dicho Simón. Por este motivo, ha considerado que lo "lógico" es que "si tenemos otras que sí sabemos que lo son [eficaces] se prioricen" en esta franja de edad. "No es una cuestión de que no sea eficaz, sino de que no hay pruebas de que lo sea", ha reiterado en una rueda de prensa antes de conocer la decisión definitiva de la Comisión de Salud Pública, que ha tomado en una reunión que se ha prolongado durante casi cuatro horas.

La discusión continuará este viernes y entonces se sabrá si España se une a otros países europeos que en días pasados decidieron que no inocularán la vacuna británica a la población menor de 65 años o incluso a personas más jóvenes.

Alemania, Francia, Austria, Suecia y Polonia tampoco lo harán y Bélgica ha ido todavía más lejos y ha decidido que la vacuna de AstraZeneca solo se administrará a personas menores de 55 años. Por el contrario, Reino Unido ha estado inyectando con esta vacuna a toda la población, independientemente de su edad.