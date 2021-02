Verdeliss rompe a llorar al recordar su accidente de coche: "Pensaba que había matado a mis hijos por mis historias"

Este jueves se ha estrenado la nueva temporada de Las uñas, el programa de Flooxer en el que Sindy Takanashi les hace las uñas a las invitadas mientras las entrevista. La primera en pasar por el programa fue Laura Escanes, y la siguiente será la youtuber Verdeliss, quien parece que se abrirá en cuerpo y alma.

El próximo jueves, la exconcursante de GH VIP 6 será la protagonista, aunque esta entrega ya está disponible para los suscriptores de Atresplayer Premium. Sin embargo, el avance del programa muestra que se ha sincerado e incluso ha llorado al recordar el accidente de tráfico que tuvo.

"Eran las 10.30 de la noche. Me quedé dormida en la autopista. Mi cuerpo terminó por reventar y me choqué a 120", confiesa la madre de siete hijos. "Noté que me empezaba a dormir y dije: '¡Ostras! En cuanto pueda, salgo'. Pero era la autopista y no podía salir".

"De repente me desperté con un ruido a lo bestia, un golpe a lo bestia", explica la influencer. "Me di contra la mediana y fue un momento de pensar 'he matado a mis hijos por mis historias'".

Afortunadamente, no sucedió nada grave y todos salieron ilesos, pero este es un hecho que todavía sigue grabado en su memoria, especialmente por su imprudencia que podría haber tenido graves consecuencias para sus hijos.