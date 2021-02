Jorge Rodríguez sobre el seu processament: "Una operació antiterrorista com la qual van muntar no podia acabar en arxiu"

Així ho ha indicat en declaracions als mitjans, en les quals ha criticat que durant tota la instrucció de la causa, de la qual s'ha encarregat el Jutjat d'Instrucció número 9 de València i la investigació de la qual va arrancar al maig del 2018 per presumptes delictes de prevaricació administrativa i malversació de cabals públics, el magistrat ha rebutjat totes les seues peticions de proves i testificals. Rodríguez va deixar la Diputació arran de la investigació i quasi un any després el PSPV.

L'alcalde ha admès que esperaven aquesta decisió de processar-los perquè "des del primer moment sabíem que una operació antiterrorista com la qual en el seu moment van muntar, que va ser autoritzada per jutge i fiscal, no podia acabar en un arxiu".

Ara el que volen és que en el juí, -"en la següent instància", indica textualment- "sí puguem defendre'ns perquè la realitat amb la qual ens hem trobat és un perjuí des del primer moment fins al punt de no ens podem defendre perquè de manera sistemàtica totes aquelles proves i testimonis que han sigut demanats per la defensa han sigut rebutjats".

"Estem parlant de contractació de set persones, que si eixa contractació va haver de fer-se d'una manera i d'una altra i d'una malversació lligada precisament al sou que cobraven eixes persones per acudir al seu lloc de treball i exercir les seues funcions de direcció; per tant, esperem que en la següent instància puga quedar clar i, d'una vegada per totes puga eixir la veritat", ha conclòs.

SUPORT DEL SEU PARTIT

Per la seua banda, la secretària general de la Vall Ens Uneix i primera tinent alcalde de l'Ajuntament d'Ontinyent, Natalia Enguix, ha mostrat el seu suport i el del seu partit a Rodríguez i els seus col·laboradors. Enguix ha criticat en un comunicat la "indefensió" patida pels acusats durant la instrucció i ha assenyalat que a Ontinyent creuen "fermament" en l'honradesa del seu alcalde i dels seus col·laboradors més estrets.

A més, ha subratllat que en el cas Alqueria lluiten contra elements "molt poderosos" que volen destruir el projecte polític que representa Jorge Rodríguez. En aquest sentit, ha recordat que el procediment sorgeix a menys d'un any de les eleccions dle 2019, quan la figura i forma de gestionar la Diputació de Rodríguez estava valorada amb un "excel·lent" per alcaldes de tots els partits i "eclipsava altres líders, convertint-se per a alguns en una figura incòmoda i una amenaça orgànica", ha defès.

D'altra banda, Enguix ha manifestat el seu "total desacord" amb el pronunciament judicial i ha criticat les formes utilitzades durant la instrucció tant per part del jutge com del fiscal "negant-se sistemàticament a les peticions de la defensa i impedint que acudiren testimonis claus per a la causa, la qual cosa ha generat absoluta indefensió per als acusats", ha advertit.

Sobre aquest tema, ha lamentat que en l'orde de processament "el jutge obvia totes les proves de les defenses que contradiuen moltes de les acusacions dels denunciants".

Per a la dirigent política, és una "barbaritat" que en la resolució es diga que s'han malversat 1,1 milions d'euros: "Aquesta quantitat correspon als salaris, les retencions d'Hisenda i la Seguretat Social de les persones contractades que com a treballadors havien de cobrar", ha postil·lat.