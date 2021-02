Cvirus.- Barceló adverteix que encara hi haurà "pics" en les UCI malgrat el descens de contagis i d'ingressos

Sobre aquest tema, Barceló, en una entrevista a Plaza Radio recollida per Europa Press, ha destacat que els estudis epidemiològics constaten que la corba de contagis "comença ja a descendir" encara que és un "descens molt lent com ocorre sempre".

De la mateixa manera, ha destacat que es comença a notar una disminució de la pressió assistencial en planta. Malgrat açò, encara es preveu que en els pròxims dies es registren "pics" en les UCI.

Així mateix, ha explicat que en el Consell interterritorial d'ahir es va analitzar "l'esperança que s'obri" amb les vacunes i es va informar del calendari de l'arribada dels nous vials, a més de realitzar una anàlisi epidemiològica de la situació.

Barceló ha confirmat que el Ministeri "va deixar molt clar" que no va a haver-hi una modificació del decret de l'Estat d'alarma. Per tant, s'hauran de seguir aplicant les mesures "dins de la cobertura que ens dona aquest decret".

Sobre aquest tema, preguntada per si considera que els Governs autonòmics disposen de suficient marge de maniobra amb aquest decret, ha replicat: "Nosaltres demanem una major flexibilitat per a anticipar el toc de queda fins a les 20.00 hores, però aquest avançament no ho contempla el Govern". Per açò, "se seguiran aplicant les mesures que estiguen al nostre abast i ja tenim poc marge".

D'altra banda, ha comentat que no ha notat cap canvi amb la nova ministra de Sanitat respecte al seu antecessor, Salvador Illa, perquè a més ha recordat que Carolina Darias ha estat present en tots els Consells territorials des de fa tres mesos i, per tant, "la línia del Ministeri es manté amb independència de qui siga el ministre".

HOSPITAL DE CAMPANAR

D'altra banda, ha insistit que els pacients ingressats en les dependències de l'escola d'infermeria de l'antiga Fe de València estan sent "ben atesos" i que "no es pot posar en dubte el treball dels professionals".

Així mateix, ha insistit que l'informe d'octubre d'Inspecció sanitària va concloure a l'octubre que "reunia totes les condicions per a la seua obertura" i que "tot estava correcte".

Malgrat açò, després de les informacions publicades de queixes de professionals i alguns familiars, ha explicat que s'ha encarregat un nou informe perquè es determine si des d'aleshores "s'ha produït alguna incidència ja siga puntual o que en el temps perdura" i garantir que les instal·lacions segueixen "en perfecte estat". No obstant açò, ha incidit que el seu departament no té cap queixa i "sí felicitacions".

Amb tot, ha recalcat que "no es tracta d'una qüestió política" perquè no és ella qui inspecciona les instal·lacions per a veure si reuneixen les condicions, sinó que "ho fa la inspecció sanitària".