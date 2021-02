El acusado de abusar de una niña con la que convivió en Vigo y Redondela niega todas las acusaciones

En la vista, celebrada este jueves en la Sección Quinta de la Audiencia de Pontevedra, el varón ha negado que pasase mucho tiempo con la niña, que entrase en su habitación de noche, que se desnudase o masturbase delante de ella y que le hiciese tocamientos o viese películas pornográficas con ella.

Según ha explicado, conocía a la madre de la niña "desde pequeños" y se la volvió a encontrar pasados unos años, momento en que ella le presentó a su pareja y a su hija. Un tiempo más tarde, ha indicado, le preguntó a la mujer si le podía acoger en su casa.

Así, el hombre se fue a vivir con la familia primero a la casa de la abuela de la menor, posteriormente a la casa de unos amigos de la madre de la niña, y finalmente de vuelta a la vivienda de la abuela de la menor, de la que ha dicho que se acabó marchando por voluntad propia. "No me echaron", ha mantenido.

En el juicio, que ha sido suspendido hasta el próximo 23 de febrero por problemas técnicos, también ha comparecido la madre de la niña, quien ha sostenido que su hija "no -le- dijo nada" sobre los supuestos abusos sexuales y que ella no escuchó "ningún ruido raro" ni nunca vio al acusado salir del dormitorio de la niña.

A continuación, ha explicado que el varón fue a vivir con su familia porque les pidió que le acogiesen "porque no tenía dónde vivir". "Dijo que nos iba a pagar; a veces nos daba algo, pero no siempre", ha criticado, añadiendo que en alguna ocasión ella y su marido le llegaron a echar "porque era agobiante y no aportaba nada".

En este sentido, ha descrito al encausado como una persona controladora y agobiante, ya que les preguntaba continuamente sobre dónde estaban y cuándo iban a llegar. Al ser preguntada por el fiscal sobre si podría ser que hiciese esas preguntas para saber dónde estaba la niña, la mujer ha respondido: "Ahora que lo pienso, puede ser".

Pese a negar nuevamente ser conocedora de los supuestos abusos a la niña ni de que pudiera haber entre ambos algún tipo de relación inadecuada, la madre ha reconocido que la niña le comentó en una ocasión que, "jugando con el acusado", él le había tocado una pierna. "La niña dijo que fue jugando", ha alegado la mujer.

DECLARACIONES DE LOS TESTIGOS

La madrina de la niña, prima de la madre, ha indicado que tras tener conocimiento por medio de familiares de supuestos "tocamientos inapropiados" por parte del acusado, llegó a hablar con la asistenta social y a mantener conversaciones con la niña, ya que "su madre no dio la cara".

Así, ha comentado que la niña le dijo que "tenía dudas de si era virgen". "Ella habla de un sangrado raro tras el último día que él se mete en la cama con ella, que es cuando la abuela le echa de casa", ha relatado. Por ese motivo, acudieron a una ginecóloga, quien le dijo "que podía declarar que la niña había sido abusada".

La madrina de la niña ha hablado también de otro episodio, por el que la niña fue "obligada a ir junto a este señor" y, al ver que había otras dos niñas con las que el varón tenía contacto, dijo "que no quiere que les pase lo que le pasó a ella". Al notarla distante, ha explicado la mujer, el hombre le escribió y en alguno de los mensajes "declara abiertamente que cuando ella tenía 9 años le hacía tocamientos".

La madrina ha añadido que, por lo que decía la menor, "los padres estaban implicados", puesto que les contó los hechos tanto a su madre como a su pareja. Además, ha mantenido que la abuela de la niña, que ha fallecido, los encontró en dos ocasiones juntos en la cama, la primera de ellas viendo vídeos y la segunda vez con él desvestido por la parte de arriba, por lo que le echó de la vivienda.

El tío de la menor también ha comparecido este jueves por videoconferencia. Así, ha indicado que la niña les contó lo sucedido a su pareja y a él. "No tuve fuerzas para escuchar todo lo que me dijo", ha apuntado, añadiendo que tras aquella conversación fue a denunciar los hechos a la Policía.

Tal y como ha explicado, la niña le contó "que este señor fue a su habitación casi diariamente, mostrándole vídeos de contenido pornográfico y diciendo que eran cosas normales; y continuó con tocamientos y hasta llegó a haber un intento de forzarla". Sus padres, ha censurado, negaron todas estas cuestiones "diciendo que eran cosas de la niña y que era una niña conflictiva".

PETICIÓN DE LA FISCALÍA

Según el escrito de acusación pública, el procesado vivió en una casa, en verano de 2011, junto a otro varón, su mujer y la hija de ésta, de 9 años de edad. Al poco de empezar la convivencia, prácticamente a diario empezó a acudir por las noches a la habitación en la que dormía la niña, y le realizaba tocamientos al tiempo que le pedía que no se lo contara "a nadie".

En octubre de ese año, la familia, incluido un hermano de la niña, se trasladó a vivir a casa de la abuela materna de la menor, y poco después, el acusado también se alojó en esa vivienda, de modo que los abusos continuaron hasta finales del año 2014.

En alguna ocasión, el hombre se desnudó ante la niña e intentó quitarle a ella la ropa, pero acabó desistiendo por los gritos de la menor. En una noche indeterminada de 2014, relata la Fiscalía, la abuela de la menor sorprendió al acusado tumbado junto a la niña enseñándole vídeos de contenido pornográfico, por lo que lo echó de su casa.

El ministerio público considera al procesado autor de dos delitos continuados de abuso sexual a menor, y pide que sea condenado a un total de 12 años de cárcel. Asimismo, reclama que se le prohíba acercarse a la víctima por un periodo de 14 años y que la indemnice en 6.000 euros por los daños morales.