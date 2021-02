El ICHH recuerda la importancia de la donación de sangre para ayudar a los pacientes oncológicos

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, la Consejería de Sanidad ha señalado que los tratamientos quimioterápicos pueden producir un descenso en la producción natural de plaquetas, glóbulos blancos o glóbulos rojos en pacientes con cáncer.

Así, dependiendo del tratamiento y de la respuesta individual en cada caso, puede haber anemias (descenso en el número de glóbulos rojos o hematíes) o riesgo de hemorragias producidos por una leucopenia (descenso en el número de glóbulos blancos o leucocitos) o una plaquetopenia (descenso en el número de plaquetas).

En estos casos, la transfusión de concentrados de hemoderivados procedentes de las donaciones de sangre y aféresis son la mejor opción para dar tiempo a que la quimioterapia garantice su eficacia en el proceso oncológico.

Por otra parte, en casos de cáncer que requieren de cirugía siempre existe un posible riesgo de hemorragia, durante o después de la intervención, que a su vez podría necesitar de una transfusión sanguínea.

UNA ESPERANZA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

En este contexto, las personas donantes de sangre y aféresis representan una esperanza para mejorar la calidad de vida, e incluso para salvar la vida, de pacientes con cáncer que necesitan transfusiones de sangre y hemoderivados.

Los requisitos básicos para donar sangre son tener entre 18 y 65 años, un buen estado de salud general, pesar más de 50 kg y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas.

Además en las circunstancias actuales se deben cumplir unos requisitos específicos vinculados al protocolo de protección ante la COVID-19, que son: no presentar cuadros de tos o síntomas respiratorios, no haber sido diagnosticado/a o haber estado en contacto con personas afectadas por la COVID-19 y no haber viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días.