Espadas integrará "al máximo" alegaciones a PMUS y comparte la "hoja de ruta" con la Junta, sin "confrontación"

"La Junta está de acuerdo con la planificación que realiza el Ayuntamiento y va coordinada con el mismo, con lo que se elimina que pueda haber confrontación al respecto, lo que permitirá ir a velocidad de crucero", sentencia el alcalde a preguntas de los periodistas tras visitar el inicio de las obras de restauración de la muralla de la Macarena.

Así, destaca que comparte con la Junta "la hoja de ruta para poner en valor las inversiones de las líneas de metro y que el ayuntamiento vaya resolviendo desde la la movilidad y hasta que se termine la red". "Tenemos la obligación de poner nuevas infraestructuras y servicios hasta que se ponga en marcha, como es la red de tranvía complementaria al metro o los BTR, entre otros", detalla. Incide en que el objetivo es tener toda la red de transportes electrificada

. "No hay ningún problema con la junta con el metro sino que compartimos la estrategia común y estamos perfectamente coordinados", apostilla, agregando que, en cuanto a las alegaciones presentadas por las entidades, se ha tenido una "interlocución abierta durante meses", se van a analizar las propuestas y se integrarán "el mayor número posible", destacando que "la filosofía es común".

LA ESTRATEGIA METROPOLITANA

El alcalde menciona la alegación de la Junta relativa a que la estrategia metropolitana "excede las competencias de Sevilla", porque es de otros ayuntamientos y de la propia Junta con el Consorcio Metropolitano, algo que entiende Espadas en el sentido de que la Administración pretende "invertir y mejorar las infraestructuras". "Llevo mucho tiempo defendiendo que los ayuntamientos del área metropolitana tenemos que coordinarnos mejor y ser más exigentes con la Junta y el Estado para tener una financiación acorde. Somos la cuarta ciudad de España, pero Madrid, Barcelona o Valencia, al tener una estructura metropolitana, tienen una financiación más importante", asevera.

Asimismo, insiste en que el PMUS "se tiene que aprobar ya porque si no hay instrumento de planificación se reduce la capacidad de captar fondos europeos". "El PMUS es la garantía para la financiación de estas iniciativas. Nos estamos jugando los fondos europeos para esas infraestructuras y critica la enmienda a la totalidad que plantea el PP", añade, dejando clara la diferencia entre "cuando se gestiona y cuando se hace oposición desde el punto de vista destructivo y no constructivo". "O ahora hay PMUS con la financiación europea o nos quedaremos fuera de ese tren y Sevilla no se lo puede permitir", sentencia.

ELECTRIFICACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO, PRIORIZANDO EL CENTRO Y SEVILLA ESTE

En cuanto a los proyectos para la captación de los fondos europeos, ha explicado que el Estado ha cerrado la presentación a las regiones a finales de enero, analizando cuáles son los que están más maduros para su avance, y que el 8 de febrero se abre un nuevo plazo para las entidades locales, después de que el Ayuntamiento ya haya presentado una batería de iniciativas a la Junta a finales de 2020 en el marco de estos fondos para la recuperación. Al respecto, incide en que, mientras que actualmente el proyecto de ampliación del tranvía de San Bernardo a Santa Justa se encuentra pendiente de que el Estado otorgue una resolución final respecto a su financiación, el Ayuntamiento está trabajando técnicamente para poder presentar de manera "más concreta y detallada" los proyectos dentro de este nuevo plazo, apostando por "electrificar de manera más rápida la línea de transporte urbano público".

Así, plantea la entrada al centro de este transporte público electrificado sin contaminación, "ganando tiempo hasta la llegada del tranvía y el cierre del anillo", además de la incorporación de autobuses electrificados de alta capacidad a otras zonas de la ciudad, priorizando Sevilla Este, "ganando tiempo hasta el metro".