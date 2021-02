Los teatros municipales preparan 'su reapertura' con más de 80 espectáculos hasta junio

Por los escenarios de los tres teatros pasarán actores como Miguel Rellán, Vicky Peña, Javier Gutiérrez, Carmelo Gómez y Juan Diego Botto y aplaudidos montajes como 'Con lo bien que estábamos (Ferretería Esteban)' y 'Sueños y visiones de Rodrigo Rato', además de conciertos como los de _juno, Nouvelle Vague y las jóvenes María Peláe y María Yfeu. De momento, y ante posibles cambios que pudieran acontecer, sólo se podrán a la venta este próximo viernes las entradas de los espectáculos programados hasta el 11 de abril.

El aforo estará adaptado a la normativa vigente en cada momento. Los espectáculos continuarán adelantado el comienzo de las funciones de tarde a las 18 horas. La previsión para el resto de la temporada es que a partir de mediados de cada mes se puedan adquirir las entradas del mes siguiente. Para estos espectáculos que van desde mediados de abril a junio se ha fijado también de forma provisional su inicio a las 18 horas, aunque en este caso, y si la restricción horaria actual se eliminaría, podría variar y retrasarse.

Según las diversas disciplinas, 37 de los espectáculos programados son de teatro (4 de ellos de teatro musical), 24 de música, 11 más son de danza, 5 de circo, 5 de humor y 1 de magia. De todos ellos, un total de 16 están dirigidos al público infantil y familiar y de nuevo se presta una especial atención a la escena regional, con 22 producciones con sello murciano puestas en pie por compañías como Teatro de la Entrega, Ribalta Teatro, La Sísmica Danza, Bonjourmonamour Producciones, Nacho Vilar Producciones y Aye Cía, entre otras.

Al respecto, el concejal de Cultura y Recuperación del Patrimonio, Jesús Pacheco, ha indicado que "desde el Ayuntamiento continuamos trabajando para reactivar la cultura a la misma vez que garantizamos la seguridad de los espectadores, de las compañías y de los trabajadores de los teatros. Desde prácticamente el inicio de la pandemia el Alcalde declaró la cultura como actividad esencial y desde la concejalía hemos adaptado nuestra oferta a las distintas situaciones para apoyar así a todo el sector".

En el primer semestre del año, además, se celebrará una nueva edición de la Cumbre Flamenca Murcia, inicialmente prevista para febrero pero que ha sido aplazada a junio, con actuaciones como las de Pitingo, El Pele o la pianista Yulia Romantsova, y también el Murcia Jazz Festival, que en 2020 canceló casi por completo su primera edición. Para los teatros se recuperan en este caso algunas actuaciones como las de Clarence Bekker y Eli Degibri, a las que se suman las del trompetista Raynald Colom y la cantante Hetty Kate. Otro certamen que suspendió su primera edición y que en 2021 programará cuatro espectáculos de teatro y danza en los escenarios municipales es el Festival Caleidoscopio, centrado en las artes escénicas y la inclusión social y organizado por la plataforma Acceso 44.

A lo largo de los próximos meses también se han reprogramado diez espectáculos que han tenido que ser aplazados las nuevas semanas de cierre: el monólogo del actor murciano Jaime Lorente 'Matar cansa', 'Andanzas y entremeses de Juan Rana', 'Hamlet' y 'Mariana' en el Teatro Romea; 'Extinción', 'La Furia', el concierto familiar de Billy Boom Band y el espectáculo de danza 'The Marriage of Heaven and Hell' en el TCM, y 'Nueva York en un poeta' y 'Lo comío por lo sentío' en el Bernal. Para todos estos espectáculos, las entradas adquiridas siguen siendo válidas.

Esta nueva programación de los teatros municipales cuenta con el apoyo del Circuito Profesional de Artes Escénicas de la Región de Murcia, gestionado por el ICA, y del programa Danza a Escena del INAEM, gestionado a través de La Red Española de Teatros y Auditorios de Titularidad Pública.

PROGRAMACIÓN POR ESPACIOS

Respecto a los diferentes escenarios, el Teatro Romea de Murcia centrará su nueva programación especialmente en el teatro y comenzará el 6 de marzo con 'Los asquerosos', la adaptación a escena de la exitosa novela de Santiago Lorenzo que protagonizarán Miguel Rellán y Secun de la Rosa.

Se verán nuevas adaptaciones de clásicos del siglo XX, como 'Esperando a Godot', con Pepe Viyuela, y otras adaptaciones de conocidas novelas como 'Pedro Páramo', con Vicky Peña y Pablo Derqui; 'Principiantes', versión con Javier Gutiérrez de los relatos 'De qué hablamos cuando hablamos de amor', y 'La fiesta del Chivo', con Juan Echanove, que llegará a Murcia tras la cancelación de la pasada temporada. Además, Carmelo Gómez presentará 'A vueltas con Lorca', una nueva mirada a algunos de los textos del poeta y dramaturgo Federico García Lorca.

A todo ello se suman espectáculos como el musical 'Con lo bien que estábamos (Ferretería Esteban)'; otra comedia musical, 'Pegados', que fue un gran éxito hace diez años y que vuelve con un nuevo reparto, y el montaje dirigido por Verónica Forqué 'Españolas, Franco ha muerto', un divertido y crítico repaso a la historia silenciada de muchas mujeres en la Transición. En ballet, se recordará asimismo la figura de Alicia Alonso con una gran gala con bailarines internacionales.

La programación del TCM acogerá montajes teatrales como 'Una noche sin Luna', en el que Juan Diego Botto, dirigido por Peris-Mencheta, pone voz a Lorca, y espectáculos de danza contemporánea como 'It's a Wrap (Kubrick is Dead)', protagonizado por personajes del famoso cineasta; 'Kenophobia', de OSA + MUJIKA; e interesantes propuestas con un trasfondo más social (incluidas en el Festival Caleidoscopio) como 'Soledad', de Titoyaya Dansa, que contará con bailarines profesionales, jóvenes y personas mayores, y 'Cuecas en 8'.

Entre los montajes familiares, se ha programado 'Pintamúsica, a niños más mayores que podrán disfrutar de conciertos como el de Fetén Fetén, de especiales historias como la de 'El cuento de Persépolis', de grandes espectáculos como 'Orquesta de malabares' y de otros más íntimos como '... Y las ideas vuelan' y 'Cache Cache'.

Volverá el humor con El Monaguillo, Bob Pop y Javi Chou y también el TCM será escenario de conciertos como los de Nouvelle Vague (reprogramado tras su cancelación en 2020), _juno (dúo formado por Zahara y Martí Perarnau), La Habitación Roja, el que protagonizarán Los Marañones y Los Estanques y el espectáculo poético-musical de Miguel Rivera, voz de Maga. Además de los ya comentados e incluidos en el Murcia Jazz Festival.

Por último, el Teatro Bernal acogerá una muestra de la música actual femenina, con las actuaciones de María Peláe; María Yfeu, con su eclecticismo, y la también actriz y escritora Julia de Castro, con 'La historiadora'. Y entre la programación teatral, destaca el montaje de Kamikaze 'Sueños y visiones de Rodrigo Rato' y una obra de "hip hop teatro", como lo llaman desde la compañía LEAMOK, que convertirá 'El lazarillo de Tormes' en 'Lázaro'.

Habrá espacio en el Bernal para el humor, con Cristina Medina; para el circo, con el espectáculo de UpArte 'Todo encaja', y seguirá su oferta infantil y familiar con propuestas entre las que hay un espectáculo para bebés ('Oceanus'), adaptaciones de clásicos como 'El traje nuevo del emperador', de Cía. Ferroviaria, y 'Caperucita. La versión más loca de la historia', de La Murga Teatro; conciertos como el de la ChicaCharcos, y otros montajes como 'Protocolo Polo' y 'Hay una sirena en mi salón' que hablan de cuestiones como el cambio climático o la discapacidad.