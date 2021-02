María del Mar García de los Salmones, nueva vicerrectora de Extensión Universitaria de la UIMP

García de los Salmones sustituye en el cargo al historiador Andrés Hoyo Aparicio, que ha formado parte del equipo de gobierno de la UIMP desde enero de 2019 y que ha cesado a petición propia, ha informado la Universidad en nota de prensa.

García de los Salmones imparte docencia en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en grado y posgrado. Sus principales líneas de investigación se centran en el comportamiento del consumidor, la responsabilidad social corporativa, marketing social y la gestión de marcas, dentro de las cuales ha publicado en revistas de reconocido prestigio internacional.

Ha realizado estancias académicas y de investigación en varios centros internacionales, entre los que destaca el Tecnológico de Monterrey (México), la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), el Ehrenberg Center of Research in Marketing (South Bank University, Londres), el Center for Business Ethics (Bentley University, Boston) y la Universidad de Otago (Nueva Zelanda).

En lo relativo a cargos de gestión, ha sido directora del área de comunicación de la Universidad de Cantabria (2008-2014).

El equipo de gobierno de la UIMP ha agradecido a Andrés Hoyo los servicios prestados a la Universidad y ha deseado "la mejor de las suertes" a García de los Salmones en esta nueva etapa profesional al frente del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Relaciones Institucionales y Campus de Las Llamas.