Muñoz (UP) apoya la Carta Social Europea revisada porque es "más necesario que nunca proteger los derechos sociales"

"Hoy ratificamos la Carta Social Europea revisada, cumplimos así con nuestras obligaciones internacionales y nos dotamos de mecanismos para garantizar los derechos sociales. Desde Unidas Podemos celebramos este avance y agradecemos a todos los grupos que vayan a votar a favor su apoyo", ha aseverado Muñoz en el Congreso.

La diputada mallorquina ha explicado que hoy se ratifica la Carta y se añade la posibilidad de suscribir el Protocolo Adicional de Reclamaciones Colectivas, cuya aprobación cuenta con el compromiso del Consejo de Ministros.

En este sentido, Muñoz ha remarcado este protocolo es muy importante "porque otorga mayores garantías para que se cumpla lo dispuesto a la Carta, ya que permite presentar reclamaciones al Comité Europeo de Derechos Sociales". "Evidentemente votaremos a favor de la Carta Social Europea revisada. Votaremos a favor de que se garanticen los derechos sociales gobierne quien gobierne", ha apuntado.

CRÍTICA AL PP

Por otra parte, Muñoz ha indicado que su formación tiene dudas sobre lo que hará el PP en relación a la Carta. "Esta votación la tuvimos previamente en la Comisión de Asuntos Exteriores y el PP votó en contra, lo cual no nos sorprende. No nos sorprende porque si esta carta hubiese sido ratificada durante el gobierno de Rajoy no se habrían atrevido a atropellar los derechos de los trabajadores con su reforma laboral. No habrían podido poner el período de prueba a un año, por ejemplo", ha señalado.

"Tampoco habrían podido mantener el SMI o las prestaciones no contributivas por debajo de los estándares. No habrían podido atentar contra la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva", ha concluido.