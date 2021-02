Familiares de los residentes en Las Candelas de Toreno (León) piden medidas ante la falta de personal y altos contagios

En este sentido, han recordado que han denunciado "la falta de personal, con tres auxiliares por la mañana, dos por la tarde y una en 'zona sucia' con 21 residentes y otra en el resto para 27 residentes".

Por este motivo, han cuestionado -a través de un comunicado recogido por Europa Press- "hasta cuándo" se mantendrá esa situación y han incidido en que sí será "¿hasta que se contagien todos? o ¿hasta que muera alguien?".

En este sentido, han explicado que "el contagio comenzó con un trabajador hasta llegar a siete personas, con seis residentes, después dieciséis, posteriormente veintiuno y el día 3 de febrero comunicando que son ya 22".

Asimismo, han indicado que el alcalde de Toreno, Laureano González, ha señalado que "no hay personal, no es fácil encontrarlo y prepararlo y, sin embargo, se permiten prescindir de buenas trabajadoras no renovando sus contratos".

También, han reconocido que "se incumplen la mayoría de los derechos de las personas residentes en el centro. Las Autoridades no atajan el problema de raíz y los abocan cada vez más a acudir a la Justicia, la cual desgraciadamente es lenta y además no debería estar para esto, máxime en un centro de titularidad Pública Municipal como es Las Candelas".

Por otro lado, han criticado que "la primera dosis de la vacuna se administró el día 8 de enero y la segunda tocaba el día 29 y no saben nada, pues ni la residencia ni el Ayuntamiento informan a los familiares".

En esta línea, se han dirigido al alcalde de Toreno porque creen que "es el momento de tomar medidas, antes de que ocurra una desgracia que nadie quiere. Está en sus manos, como presidente del Patronato de la Residencia".