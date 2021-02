La web de la Generalitat cau a l'inici del període de sol·licitud d'ajudes per a autònoms "col·lapsada" per la demanda

Sobre les 10.00 hores ha començat a restablir-se el servici. La primera web a recuperar-se ha sigut la de Labora, en la qual es tramiten aquestes ajudes, perquè poguera absorbir tota la demanda de sol·licituds. Només en els primers 35 minuts s'han registrat més de 30.000 sol·licituds. Cal recordar que amb el tràmit de hui només es dona cita i hora per a pujar la resta de la documentació.

La resta de webs de la Generalitat s'ha anat recuperant progressivament fins a les 11.00 hores, han explicat fonts de la Generalitat. En tot cas, des de l'Administració s'ha volgut recordar que les ajudes no van per ordre de registre, sinó estan pensades per a atorgar 600 euros fixos més 600 euros per treballador o 300 euros si estan a mitja jornada.

Una vegada solucionat restablides totes les webs, el president de la Generalitat, Ximo Puig, explicava que "pel gran acolliment de la convocatòria s'ha produït un problema tècnic que ja s'ha solucionat" i assegurava que les inscripcions ja estaven "arribant amb normalitat i en alt nombre".

Així mateix, Puig ha insistit que aquestes ajudes no funcionen per ordre d'arribada sinó que "arribaran a totes i cadascuna de les empreses dels sectors d'activitat fixats en el decret que ho sol·liciten".

Durant el temps que la web ha estat sense servici, Labora i Hisenda han avisat del "col·lapse" per mitjà de les xarxes socials i demanaven disculpes per les molèsties.

A primera hora, quan el servici encara no funcionava, la Coordinadora d'Oci i Hoteleria de la Comunitat Valenciana i la Coordinadora d'Hoteleria dels Barris de València lamentaven les "dificultats d'accés" i assenyalaven que "la maquinària burocràtica i administrativa no pot ser una altra trava per a les pimes del sector".

Posteriorment, les dos entitats han celebrat que la web es recuperara "amb rapidesa" però esperen que "no es torne a repetir". Lamenten que "amb la situació de precarietat i necessitat en la qual està sumit el sector, l'administració pública no siga capaç d'habilitar un sistema d'accessos a la xarxa que permeten arreplegar la documentació de les moltes d'empreses que se sabien anaven acudir a aquestes ajudes".

"Açò no fa més que afegir més frustració i rebuig per part dels ciutadans, que no podem entendre com passen aquestes coses", advertien.