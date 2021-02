Consultorio de Psicología: "Mi hijo ha dado un bajón enorme desde que alterna clase online y presencial, ¿qué hago?"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

No dejan salir a la novia

PREGUNTA Tengo un problema y es que a mi pareja, de 18 años, no la dejan salir y así es desde que empezamos una relación a distancia. Me desespero, sus papás son muy protectores. Hasta que la dejen salir van a pasar años.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Cuando el amor es sincero y generoso también es paciente. Probablemente no tengáis que esperar tanto tiempo para veros, pero la mejor forma de ayudar a tu pareja es dándole ánimos, quitándole presión, transmitiéndole toda la ilusión y el cariño del mundo.

Cuando el amor es auténtico, y tu actitud está llena de esperanza, la influencia sobre tu pareja será muy positiva. Pero es importante que no te obsesiones. En el momento que consigas ser dueño de tus pensamientos controlarás tus emociones negativas.

Recuerda que, aunque no os podáis ver como os gustaría, el cariño auténtico es capaz de superar estas difíciles pruebas. Siéntete bien al actuar con generosidad con tu pareja, y ese bienestar terminará llenándoos de esperanza.

Mi novio tiene covid, lloro todas las noches

PREGUNTA Tengo 19 años, soy gay y mi novio tiene el covid-19. Me duele muchísimo saber que está mal, temo que le pase algo peor y me deje solo. Él lo es todo para mí y saber que está mal me hace sentir lo peor, ya que nuestra relación es una relación a distancia.

Estoy destrozado, todas las noches lloro pensando que nunca más se pueda volver a conectar.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Resulta crucial que en estas circunstancias pongas tu mente a tu favor. Cada vez que dejas que te invadan esos pensamientos tan negativos tu estado emocional empeora.

La mejor forma de ayudar a tu novio es que te escuche positivo, que sienta que sigues deseando verle, y que tienes mucha esperanza en que él mejore y lo haga pronto. Tu ánimo será la gran medicina y el mejor bálsamo para ti y para tu novio.

Cuando no seas capaz de controlar esos pensamientos, intenta hacer Parada de Pensamiento, Autoinstrucciones, confrontación de pensamientos negativos… Verás cómo hacerlo en libros como “La Inutilidad del sufrimiento” (ahí detallo esas técnicas). Ya verás cómo en cuanto sigas estas técnicas inmediatamente mejora tu estado emocional.

Sin poder ver al hijo

PREGUNTA Quería saber cómo gestionar un aspecto de mi divorcio. Mi mujer me dejó hace ya casi dos años y no me deja ver al hijo de cuatro años que tenemos en común. Sufro mucho por ello.

Tengo ya en abogados ese incumplimiento de visitas (el juez estableció un régimen de fin de semana como en tantas separaciones), pero pasa el tiempo y sé que esto tarda y no logro verlo. Para mí esta etapa es fundamental para crear lazos y si pasa el tiempo rápido voy a ser siempre un extraño para mi hijo. El dolor es enorme.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Sin duda es una situación muy sangrante. Su abogado debería solicitar que se tomasen de forma inmediata medidas urgentes para que su hijo se lo entregasen a usted en un “punto de encuentro” y poder cumplir así el régimen de visitas establecido.

No se resigne y pida esas medidas urgentes. Acuda si es necesario a las Asociaciones de Padres y Madres que viven casos parecidos; ahí le darán mucha información sobre cómo actuar.

Cuando por fin vea a su hijo, intente transmitirle calma y bienestar. No le hable mal de su madre. Lo importante es que él se sienta cómodo, tranquilo y querido por usted. Su hijo pronto sentirá su cariño y responderá desde el afecto y la confianza.

Si se siente muy hundido emocionalmente por su situación actual, pida ayuda psicológica a nivel profesional. No renuncie a su hijo nunca.

Más atento a las chicas

PREGUNTA Mi hijo, de 16 años, ha dado un bajón enorme desde que alterna clases online con presenciales. Se dispersa, no se concentra y se ve claramente en su rendimiento en el instituto. Estoy muy preocupada porque él ya hablaba de querer hacer medicina y no le va a dar la nota del bajón que ha pegado si sigue así.

Es consciente y me lo ha reconocido, eso ya es algo, pero no hace nada por poner remedio. Está más atento a las chicas que a los estudios. Necesito consejo.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Son muchos los casos que estamos viendo de alumnos que están bajando mucho su rendimiento por las clases online. Aunque sean buenos estudiantes, el medio en el que estudian es tan diferente que no son capaces de centrarse y rendir como lo hacían en las clases presenciales.

En estas situaciones, necesitan un entrenamiento específico para eliminar esas fuentes de distracción y mejorar su rendimiento. La buena noticia es que con pocas sesiones de psicología rápidamente recuperan sus niveles de rendimiento académico.

No duden en pedir ayuda profesional. Los estudiantes no responden ante las recomendaciones de sus padres, pero sí reaccionan favorablemente cuando les damos las estrategias adecuadas.