Cvirus.-Un de cada 5 pacients valencians amb càncer no va ser diagnosticat o es va diagnosticar tard en la primera onada

Aquesta situació preocupa especialment en regions en les quals ja era baixa la participació en proves per a la detecció del càncer, com és el cas de la Comunitat Valenciana, on s'observa un "dèficit conductual a l'hora d'atendre les cridades de l'Administració per a la detecció precoç", i a açò s'afig ara la por a desplaçar-se pels contagis.

A manera d'exemple, més del 55% de valencians entre 50 i 69 anys mai s'han realitzat test de sang en femta que permet la detecció precoç del càncer de còlon, àdhuc pertanyent a grup de risc, i pel que fa a les citologies per al diagnòstic de càncer de coll d'úter, la valenciana és la tercera CA, per darrere d'Andalusia i Catalunya, amb major nombre de dones que mai s'han realitzat aquesta prova, en total, 640.100 dones.

Així ho ha posat en relleu el vicepresident de l'Associació Espanyola Contra el Càncer de València (AECC València), Antonio Llombart, durant la presentació de l'informe 'Impacte de la pandèmia en les persones afectades pel càncer' presentat aquest dijous juntament amb la gerent i el president de l'entitat, Helena Alloza i Tomás Trénor, amb motiu del Dia Mundial Contra el Càncer.

TRACTAMENT DE "PRIORITAT ABSOLUTA" EN CENTRES PÚBLICS

Pel que fa als tractaments en els hospitals, l'informe adverteix també d'una disminució, encara que en menor mesura, del nombre de pacients tractats amb quimioteràpia i radioteràpia durant els moments més durs de la pandèmia, que es van reduir un 9,5% i un 5% respectivament.