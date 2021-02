Qué es la tapsigargina, un medicamento que puede ayudar contra la Covid-19

Un equipo de investigadores de la Universidad de Nottingham ha descubierto una nueva propiedad antiviral en la tapsigargina, un fármaco que podría tener importantes implicaciones a la hora de afrontar brotes epidémicos, como es el caso de la emergencia sanitaria del coronavirus.

El estudio, que ha sido publicado en la revista Viruses, muestra que este medicamento es un prometedor antiviral altamente eficaz contra el SARS-CoV-2 y contra otros virus como el que provoca el resfriado común, el virus de la influenza A y el virus respiratorio sincitial (RSV).

¿Cómo actúa este medicamento?

Se trata de un medicamento derivado de plantas que, en pequeñas dosis, puede desencadenar "una respuesta inmune innata antiviral de amplio espectro altamente eficaz", destaca el comunicado emitido por la Universidad de Nottingham.

Las características clave basadas en estudios con células y animales evidencian que la tapsigargina puede ser eficaz contra la infección viral "si se usa antes o durante una infección activa", además de ser capaz de evitar que "un virus haga nuevas copias de sí mismo en las células durante al menos 48 horas después de una sola exposición de 30 minutos".

Otra de las importantes novedades es que puede administrarse por vía oral, por lo que no sería necesario recurrir a inyecciones ni a un ingreso hospitalario. Asimismo, no es sensible a la resistencia a los virus y es "tan eficaz para bloquear la infección combinada con coronavirus y el virus de la gripe A como en la infección por un solo virus".

Prometedor para futuras epidemias

Aunque todavía se encuentra en las primeras etapas de la investigación, el impacto de este medicamento podría tener un gran valor a la hora de tratar virus como el SARS-CoV-2 en el futuro. "La pandemia actual destaca la necesidad de antivirales eficaces para tratar infecciones activas, así como vacunas, para prevenir la infección. Dado que es probable que las futuras pandemias sean de origen animal, una nueva generación de antivirales, como la tapsigargina, podría desempeñar un papel clave en el control y tratamiento", subraya el profesor Kin-Chow Chang, uno de los autores de la investigación.

De esta manera, la tapsigargina podría representar un compuesto líder en el desarrollo de potentes antivirales centrados en el huésped, a diferencia de los fármacos antivirales convencionales que atacan directamente a los virus.