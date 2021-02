Bonig no quiere "hacer juicios paralelos" pero avisa: "Ya habrá tiempo para responsabilidades políticas"

20M EP

NOTICIA

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha afirmado que no quiere hacer "juicios paralelos" tras el procesamiento del caso Alquería y ha dicho que no va a "hacer guerra" sobre esta cuestión "cuando la situación es tan grave y tan desesperante desde el punto de vista social". No obstante, ha advertido: "Ya habrá tiempo para responsabilidades políticas".