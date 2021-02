PP critica que con el Plan Remonta el Gobierno de Aragón desvía su responsabilidad hacia los ayuntamientos

El Plan Remonta, presentado la semana pasada por el Ejecutivo autonómico, pretende que las personas que dependan del sector de la nieve o del turismo de montaña, y se hayan quedado sin recursos, puedan ser contratadas por los ayuntamientos para la realización de diferentes actividades, con el objetivo de mejorar su situación económica ante la falta de empleo en este ámbito generada por las restricciones sanitarias ante la pandemia.

Vaquero ha señalado que dicho plan todavía no se ha publicado el Boletín Oficial de Aragón (BOA): "A fecha de hoy ni es un plan, porque no existe, y tampoco va a servir para remontar nada".

La diputada popular ha resaltado también que para la elaboración de esta "ocurrencia perversa" del Gobierno autonómico no se ha contado con las empresas, "que están condenadas al cierre ante esta falta de actividad" y que son las encargadas de generar puestos de trabajo.

Tampoco "se ha contado con los ayuntamientos" y "han tratado de solucionarse -el Gobierno de Aragón- un problema, creando otro más grande a los municipios", ha apostillado.

Vaquero ha indicado que hasta el momento no se ha podido llevar a cabo ninguna contratación y que muchos ayuntamientos, "por prudencia", ni siquiera han abierto el censo de esos trabajadores para "no generar falsas expectativas".

Según, la diputada autonómica, este plan constituye una "ocurrencia perversa" del Gobierno de Aragón y una "intromisión encubierta a la autonomía municipal", porque lo que debería ser competencia regional se transfiere a las administraciones locales.

PROPOSICIÓN NO DE LEY

Por todo ello, el Partido Popular ha presentado una proposición no de ley para que el Ejecutivo autonómico "reformule este plan y atienda a las necesidades reales". De este modo, los populares han planteado que con el presupuesto destinado al Plan Remonta se subsidie a cada uno de los trabajadores que se encuentran en esta situación, además de dar ayudas directas a los empresarios sin ningún ingreso.

Para Vaquero este plan debe incluir al Gobierno aragonés como entidad contratante, "que deje de mirar desde la atalaya para tomar decisiones y si cree que esos contratos se pueden formalizar, que se encarguen de contratan y generar todos esos puestos de trabajo", ha añadido.

El Gobierno de Aragón ha creado un plan de empleo dirigido a los ayuntamientos "que ahora no necesitan" y "la mayoría se están preguntado en dónde van a colocar a estas personas, a qué se van a dedicar", ha detallado Vaquero, al tiempo que ha añadido que no se ha tenido en cuenta las dificultades técnicas que supone la implementación de este plan, ni los perfiles profesionales o los convenios colectivos de los ayuntamientos.

La diputada popular ha puesto el ejemplo de la localidad oscense de Sallent de Gállego: "El alcalde de Sallent tiene que contratar a más de 90 persona, un 150 por ciento de la plantilla que tiene actualmente en el Ayuntamiento. Esas personas necesitan una organización para el día a día, se tienen que inventar qué hacer, necesitan un equipamiento, necesitan maquinaria y productos, y todo esto no se ha tenido en cuenta".

DIÁLOGO CON LOS MUNICIPIOS

Desde el Partido Popular también han instado al Ejecutivo de Javier Lambán a que dialoguen y consensúen con los alcaldes que se tienen que ocupar de implementar este plan. "Se ha reunido con las diputaciones y comarcas pero no han tenido en cuenta a quienes tienen que ser los protagonistas en este plan", ha matizado.

Por su parte, el alcalde de Sallent de Gállego, Jesús Gericó, ha explicado que esta solución podría haberse evitado si se hubieran abierto las fronteras de las provincias para que los ciudadanos hubiesen podido desplazarse hasta sus segundas residencias.

"Hemos tenido un Gobierno de España que irresponsablemente ha dejado sus competencias de lado, y ha dejado que hubiese 17 Españas diferentes y hemos tenido que ver como Cataluña y Andalucía llenaban sus estaciones de esquí en Navidad", ha reclamado.

Gericó ha detallado que en pueblos como Benasque este miércoles estaban apuntados al plan 120 personas; en Panticosa, 70, y en Sallent, 95, y que los ayuntamientos no tienen capacidad económica ni organizativa para dar trabajo a todas esas personas.

El edil ha relatado que la situación en los valles pirenaicos es "desladora": "La gente no tiene comida, y tiene que acudir a Cáritas y el pueblo que está con niños gracias a las estaciones de esquí se acabará vaciando porque la gente no podrá pagar el alquiler".

Por último, Gericó ha pedido: "Quiero sentarme a hablar con gente que empatice de verdad con la situación que está pasando estas zonas. Es triste ver Puerto Venecia lleno, porque yo creo que para los propios datos de Zaragoza hubiese sido positivo que la gente hubiese podido ir a sus segundas residencias", como en la época estival.

"Si tenemos que anteponer la salud, entre todos tenemos que buscar la solución para los que se han quedado en la quiebra. No nos deriven el problema, consensúemos las medidas que tenemos que tomar, y sintamos la necesidad de que Aragón no son solo los 700.000 votos de Zaragoza", ha finalizado.

Por último la alcaldesa de Linares de Mora, Yolanda Sevilla, ha subrayado que es "importante conocer la realidad de cada territorio" para poner en marcha soluciones.

"¿Por qué no podemos contratar una vez que haya finalizado el ERTE? ¿Por qué no podemos contratarlos a partir de abril, cuando haya personas que habrán consumido su ERTE? Me gustaría saber qué labores quieren que les ponga a hacer en el mes de febrero, ¿labores de archivo? En el mes de febrero no tengo ni gente, ni trabajo y al final me voy a quedar sin dinero y sin solucionar el problema", ha puntualizado.